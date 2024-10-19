連恩初步驗屍報告出爐 傳墜樓前遭解約 「一世代」4成員悼好兄弟

「一世代」連恩（左起）逝世，路易、贊恩、奈爾及哈利悲痛欲絕，發表聯合聲明哀悼。（法新社）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕英國天團「一世代」成員連恩在16日於阿根廷的酒店墜樓身亡，享年31歲，初步驗屍報告指出，死因為「多重外傷」與「內外出血」。而一世代的4名成員則發表聯合聲明，悼念最摯愛的兄弟，悲痛欲絕。

外媒報導，警方事後發現連恩的房間亂七八糟，散落著各種藥物之外，還在酒店的庭院內找到威士忌酒瓶、打火機及手機。阿根廷當局表示，初步判定連恩可能是在半昏迷或者無意識時墜落，目前沒有第三方參與的跡象。

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連恩（右）與歌手雪莉兒育有7歲兒子熊熊，兩人雖分手多年，但都很疼愛兒子。（美聯社）

死訊來得突然，期盼「一世代」能夠再次合體的全球粉絲傷心欲絕，與他一同打拚的4名成員路易湯姆林森、贊恩馬利克、奈爾霍蘭、哈利史泰爾斯發表聯合聲明，表示連恩的死讓他們徹底崩潰，雖然很多話要說，但現在需要點時間去哀悼、消化失去摯愛兄弟的痛。

「一世代」強調，他們之間的回憶將會被永遠的珍藏，4人會與連恩的親朋好友、粉絲們在一起，想念著他，「我們愛你，連恩。」成員路易則稱願意照顧連恩與雪莉兒的7歲兒子「熊熊」，「我會成為他生命中需要的那位叔叔，並告訴熊熊，他的爸爸有多棒！」

另外有消息傳出，連恩在墜樓前遭到環球音樂解約，因為連恩雖然簽約的「預付金」很高，卻沒有回本，在8年前各自單飛之後，音樂之路相當波折，肯定對連恩是個巨大打擊。

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