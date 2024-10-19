晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

連恩初步驗屍報告出爐 傳墜樓前遭解約 「一世代」4成員悼好兄弟

「一世代」連恩（左起）逝世，路易、贊恩、奈爾及哈利悲痛欲絕，發表聯合聲明哀悼。（法新社）「一世代」連恩（左起）逝世，路易、贊恩、奈爾及哈利悲痛欲絕，發表聯合聲明哀悼。（法新社）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕英國天團「一世代」成員連恩在16日於阿根廷的酒店墜樓身亡，享年31歲，初步驗屍報告指出，死因為「多重外傷」與「內外出血」。而一世代的4名成員則發表聯合聲明，悼念最摯愛的兄弟，悲痛欲絕。

外媒報導，警方事後發現連恩的房間亂七八糟，散落著各種藥物之外，還在酒店的庭院內找到威士忌酒瓶、打火機及手機。阿根廷當局表示，初步判定連恩可能是在半昏迷或者無意識時墜落，目前沒有第三方參與的跡象。

連恩（右）與歌手雪莉兒育有7歲兒子熊熊，兩人雖分手多年，但都很疼愛兒子。（美聯社）連恩（右）與歌手雪莉兒育有7歲兒子熊熊，兩人雖分手多年，但都很疼愛兒子。（美聯社）

死訊來得突然，期盼「一世代」能夠再次合體的全球粉絲傷心欲絕，與他一同打拚的4名成員路易湯姆林森、贊恩馬利克、奈爾霍蘭、哈利史泰爾斯發表聯合聲明，表示連恩的死讓他們徹底崩潰，雖然很多話要說，但現在需要點時間去哀悼、消化失去摯愛兄弟的痛。

「一世代」強調，他們之間的回憶將會被永遠的珍藏，4人會與連恩的親朋好友、粉絲們在一起，想念著他，「我們愛你，連恩。」成員路易則稱願意照顧連恩與雪莉兒的7歲兒子「熊熊」，「我會成為他生命中需要的那位叔叔，並告訴熊熊，他的爸爸有多棒！」

另外有消息傳出，連恩在墜樓前遭到環球音樂解約，因為連恩雖然簽約的「預付金」很高，卻沒有回本，在8年前各自單飛之後，音樂之路相當波折，肯定對連恩是個巨大打擊。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中