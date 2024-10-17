晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

任容萱幼時當Selina跟屁蟲 粿粿自小由阿嬤帶大

粿粿（左起）、任容萱分享童年回憶，與王陽明、庹宗康帶一群小孩出遊。（任容萱經紀人提供）粿粿（左起）、任容萱分享童年回憶，與王陽明、庹宗康帶一群小孩出遊。（任容萱經紀人提供）

記者林欣穎／專訪

夏浦洋在節目裡陪伴孩子們度過了很精采的夏令營，不過他的童年幾乎是在練舞度過，父母也忙於做生意，全家相聚出遊機會少，令他有些感慨。

其他主持夥伴任容萱、粿粿分享童年回憶，任容萱提到姊姊Selina還沒出道前，全家人每年寒暑假都會到墾丁玩，不過姊姊出道後聚少離多，「我小時候是她的跟屁蟲，後來有一年見到她還是在簽唱會的舞台上。」

任容萱與Selina相差7歲，提到小時候總愛跟著姊姊四處跑，說當時Selina覺得她是小屁孩，「我只要做什麼忤逆她的事情，她就會說『妳打得過我嗎？』，她也會威脅我『妳再告狀試試看』。」不過任容萱說，Selina出道後見面機會少，更珍惜每次相處的時間，如果能回到小時候，她最想對姊姊說：「我會一輩子挺妳，我會成為妳的後盾、不要小看我！」姊妹之情溢於言表。

粿粿則提到媽媽、哥哥、姊姊比較忙碌，小時候幾乎都待在阿嬤家，會跟同學出去玩，「如果時光倒流，想跟家人說『辛苦了，雖然我們相處不是時時刻刻陪在身邊』，我知道他們都很努力地拉拔我長大。」她還俏皮地補充：「希望我小時候他們可以逼我多學一點英文！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中