任容萱幼時當Selina跟屁蟲 粿粿自小由阿嬤帶大

粿粿（左起）、任容萱分享童年回憶，與王陽明、庹宗康帶一群小孩出遊。（任容萱經紀人提供）

記者林欣穎／專訪

夏浦洋在節目裡陪伴孩子們度過了很精采的夏令營，不過他的童年幾乎是在練舞度過，父母也忙於做生意，全家相聚出遊機會少，令他有些感慨。

其他主持夥伴任容萱、粿粿分享童年回憶，任容萱提到姊姊Selina還沒出道前，全家人每年寒暑假都會到墾丁玩，不過姊姊出道後聚少離多，「我小時候是她的跟屁蟲，後來有一年見到她還是在簽唱會的舞台上。」

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任容萱與Selina相差7歲，提到小時候總愛跟著姊姊四處跑，說當時Selina覺得她是小屁孩，「我只要做什麼忤逆她的事情，她就會說『妳打得過我嗎？』，她也會威脅我『妳再告狀試試看』。」不過任容萱說，Selina出道後見面機會少，更珍惜每次相處的時間，如果能回到小時候，她最想對姊姊說：「我會一輩子挺妳，我會成為妳的後盾、不要小看我！」姊妹之情溢於言表。

粿粿則提到媽媽、哥哥、姊姊比較忙碌，小時候幾乎都待在阿嬤家，會跟同學出去玩，「如果時光倒流，想跟家人說『辛苦了，雖然我們相處不是時時刻刻陪在身邊』，我知道他們都很努力地拉拔我長大。」她還俏皮地補充：「希望我小時候他們可以逼我多學一點英文！」

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