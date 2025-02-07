網紅牙醫史書華甩外遇稱遭家暴 無奈：可能沒人相信

網紅牙醫史書華。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅牙醫史書華驚傳外遇離婚，前妻爆「小三」張女與史書華有鹹濕對話，索取百萬精神撫慰金，經新北地院判處張女須賠償20萬元。今（7）晚史書華透過社群做出回應，並曬出一張「受理家庭暴力事件驗傷診斷書」，無奈說：「要我說自己是被家暴者，可能也沒人會相信」。

史書華表示自己今天忙於帶家人進行心理評估，直到晚間才能回應鋪天蓋地的惡意及報導。他表示自己與前妻的離婚官司引起社會廣泛討論，佔用公共資源，深感抱歉。史書華也無奈表示：「對此要我說自己是被家暴者，可能也沒人會相信。」史書華認為自己身為公眾人物，應對社會負有責任，故此事對社會造成的影響，他表示歉意，但他強調，「對於法院在審理過程中採信變造內容作為判決依據，我深感遺憾並且支持張女士上訴。判決書中有許多並非我與張女士的真實對話。此判決不僅影響當事人，也讓無辜的朋友與家人被捲入其中」。

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史書華曬出一張「受理家庭暴力事件驗傷診斷書」。（翻攝自臉書）

長期以來一直對家庭資訊保密到家的史書華，為了保護家人，避免隱私曝光，儘管對公共議題熱心，但說到家人，他始終低調，先前更因為有網友曝光史書華家人資訊讓他憤怒不已，不惜採取法律途徑解決。

史書華說：「我從未公開討論或攻擊前妻，因為我知道，這些事情對孩子才是真正的傷害。我不希望這些問題影響孩子的成長，讓他們因此留下陰影。」他也進一步指出，自己長期受到語言暴力，家人都看在眼裡，且造成他長期失眠，不得不靠藥物及心理諮詢恢復身心。

「最終，讓我決定帶著孩子逃出努力多年建立的家，關鍵因素是前妻堅持要把孩子送進涉及兒虐的福音幼兒園，並對孩子說了我無法接受的不當言語...（也才有所謂的郭女士提告偷竊的案子）」才導致史書華在2023年10月協議離婚，他也願意承受高額贍養費，只為家人能好好過生活。沒想到今天判決書公布，所有關注焦點竟然變成對於他私德的攻擊，實在非他所樂見。

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