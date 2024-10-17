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娛樂 最新消息

吳慷仁才說回台搶戲王 改口缺席金鐘獎

吳慷仁昨突改口因工作關係將缺席金鐘獎。（資料照，記者胡舜翔攝）吳慷仁昨突改口因工作關係將缺席金鐘獎。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕第59屆金鐘獎星光大道名單昨揭曉，以《有生之年》問鼎戲王、近來飽受爭議的吳慷仁原本確定返台出席典禮，但沒多久就改口因為工作將缺席，承辦單位三立電視回應：「尊重入圍者的決定。」

今年光是綜藝節目主持人獎就雙料入圍的吳宗憲，日前才說這次應該會缺席星光大道，不過名單上卻見到他的名字，他將與《綜藝大熱門》夥伴陳漢典、Lulu走紅毯；暌違23年再入圍金鐘的「哈林」庾澄慶也將率領《騎吧！哈林小隊》成員步上紅毯，6人大陣仗的畫面勢必吸引眾人目光；女藝人方面，王彩樺和雷艾美都曾表態會大膽露身材，而自稱「國際巨星」的小S則說服裝不走性感路線，光彩奪目才是重點。

不只紅毯星光熠熠，典禮上的頒獎人也令人期待，昨再公布三組頒獎陣容，節目類典禮方面，益智及實境節目獎和主持人獎由陳漢典搭檔許孟哲頒發，綜藝節目獎及主持人獎則交給浩子和乱彈阿翔；戲劇類典禮也特別邀請林宥嘉擔任頒獎人，他將揭曉戲劇類節目原創歌曲獎等音樂獎項。

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