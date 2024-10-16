潘儀君為金鐘獎卡旅行 雷嘉汭渴望同框許瑋甯

潘儀君對於得獎抱持平常心。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕潘儀君、雷嘉汭、楊烈等人合作的《八尺門的辯護人》入圍16項，是今年金鐘大贏家，潘儀君相隔22年再闖金鐘，她昨提到得知入圍迷你劇女配角獎時很驚嚇，因她原訂典禮期間出國玩，後來只能改期，五天四夜假期變成兩天一夜快閃行。

雷嘉汭首度入圍金鐘，很期待能見到偶像。（記者陳奕全攝）

雷嘉汭首度入圍金鐘，將和林依晨、許瑋甯等人角逐堪稱「死亡之組」迷你劇集戲后獎項，她很期待見到許瑋甯，因她還沒入行就把許瑋甯當偶像，把得獎放一旁，先許願和許瑋甯合照，許瑋甯昨受訪時聽聞這心願，拿著麥克風隔空喊話雷嘉汭：「等等就找妳拍照！」

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楊富江（左）和吳奕蓉都是金鐘常客。（記者陳奕全攝）

此外，楊富江以《彈味中的嬰孩》也拿到迷你劇女主角獎門票，她已連三屆入圍金鐘，台越混血的她今年7月拿到台灣身分證，算是雙喜臨門，她說拿到身分證後，終於可以大聲說「我是台灣人」。

而吳奕蓉曾獲迷你劇戲后，這回以《不可饒恕的人》入圍迷你劇女配角獎，她說同樣競逐獎項的黃采儀是她入行時的表演老師，「她是我的里程碑，師徒能一起入圍相當榮耀，希望她得獎！」

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