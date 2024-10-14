劉若英飛行日撞場張學友 謝粉支持飛鯨遨遊超酷炫

劉若英巡演換上「波光粼粼」新裝獻唱。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「奶茶」劉若英的「飛行日」巡演前晚撞場「歌神」張學友和李榮浩的演唱會，她滿懷謝意對歌迷說：「謝謝你們選了我，你們果然眼光獨特！」

劉若英巡演現場有飛天鯨魚遨遊海底樂園。

（相信音樂提供）

劉若英也談到：「更謝謝學友哥唱了很多好歌，一直陪伴我們。」她原本在固定歌單裡就有排定張學友原唱的《她來聽我的演唱會》，這次也當然不能少唱這首好歌。

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「飛行日」已飛到眾多城市唱了40多場，升級版的演唱會除了無立柱舞台唯美登場，劉若英也換上「波光粼粼」新裝，另外還有飛天鯨魚遨遊海底樂園，更新增「飛向你」環繞舞台，飛向各個角落的歌迷，與大家更靠近。

劉若英獻唱《為愛癡狂》、《後來》等經典歌曲，演唱《分開旅行》時還加入AI男聲合唱。11月2日她也會在花蓮市東大門廣場與相信音樂眾多歌手一起參加「2024 Just Love It！一路向東」公益演唱會，共同愛而唱。

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