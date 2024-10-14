《金鐘益智及實境節目主持人獎榜單分析》 哈林小隊拚騎跡 庹宗康送暖熊孩子

《騎吧！哈林小隊》不畏風雨，騎車環島圓夢。

（好看娛樂提供）

記者侯家瑜／專題報導

本屆金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」入圍5名單全由實境類拿下，益智類大摃龜，可見近年百花齊放的實境節目，在電視圈的影響力不容忽視。今年主持群裡「最大PK亮點」為庹宗康與新生代主持天后Lulu為伍，對戰過去在《嗨！營業中》的老友們，以及從運動員勇闖星河、轉型成功的新秀郭泓志；再來就是暌違23年再獲金鐘入場券、帶領大男孩們用單車騎出「3料入圍」的哈林，3位男主持人各具實力，彼此都是可敬的對手。

郭泓志（左起）、莎莎、姚元浩、浩子、吳映潔和張立東主持《嗨！營業中》第三季。（好看娛樂提供）

郭泓志槓姚元浩 男上加男擦火花

《嗨！營業中》

主持人：姚元浩、莎莎、鬼鬼、浩子、張立東、郭泓志

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節目年齡：2歲

播出頻道：台視

入圍得獎紀錄：入圍金鐘58最具人氣綜藝節目獎

《嗨！營業中》從第一季在艷陽烈日下開餐車、第二季開店到第三季移動至各地營業，主持群展現廚藝、學習待客之道，掌握服務業各個精髓，每一位各司其職、站好工作崗位，儘管過程中可能發生爭執，見到客人滿意的笑容和讚不絕口後，總能又齊聚一心向前。

姚元浩的職位從餐飲大廚到總經理，期間通過中餐丙級證照，廚藝備受肯定；莎莎從工讀生當起，由於曾開設過咖啡廳、擁有超過10年烘焙經驗，第二季就直接職掌甜點和飲品；第一季就抽中當店長的鬼鬼，當時因為屢次崩潰而飽受觀眾批評，第三季回歸時又接下老闆娘重任，其中的磨鍊讓她成長不少；缺席第二季後又回歸的浩子，身分從工讀生到服務長，職位更上層樓，繼續替節目製造更多歡笑，而與他一樣因動作慢而被稱「樹懶兄弟」的張立東，雖然從臨時工到管理餐飲，但仍時常被堅守品質把關的姚元浩點名批評。

郭泓志第三季一加入就空降隊長一職，習慣美式風格的他常被對料理嚴苛的姚元浩責罵，兩人遇到意見分歧就有話直說，在餐點做不出來時也能一同絞盡腦汁化險為夷，「男上加男」所擦出的火花是該季最大的看點，而郭泓志的空降，或許就是讓評審願意給主持群入圍肯定的原因。

《我們這一攤》胡宇威（左起）、王彩樺和夏和熙一同到寧夏夜市賣雞排。（三立提供）

王彩樺組隊擺攤 體驗創業維艱

《我們這一攤》

主持人：王彩樺、胡宇威、夏和熙

節目年齡：1歲

播出頻道：三立、華視

入圍得獎紀錄：首次入圍

同樣主攻餐飲的還有《我們這一攤》，由王彩樺、胡宇威和夏和熙一起體驗創業，3位分別擔任公關、大廚和財務，前往台灣不同的流動夜市擺攤，並嘗試在每次所挑戰的台灣小吃中增添新元素。

3位主持人的合作默契不只越來越好，也更能掌握做生意的祕訣，不過比起營業額壓力，最辛苦的地方莫過於整個過程必須親力親為，從討論、備料到正式擺攤，光是一集就需要花3天的時間錄製，最後只呈現1小時，從冬天錄到夏天，必須耐熱也耐寒。

夏和熙透露大夥必須在高溫高達50度、宛如蒸籠的廚房裡工作，工作人員也難以忍受，甚至有攝影師拍到一半還跑出去吐；美國長大的胡宇威第一集就要掌廚自己不吃的臭豆腐，每每聞到都捏鼻拒絕或戴口罩，但為了節目仍咬著牙做完；王彩樺則是發揮所長拿大聲公叫賣，但儘管再擅長，3小時不斷招呼客人，還是非常耗體能且傷聲帶。

節目也跨國與日本極東電視台合作拍攝，主持群前往日本靜岡實地擺攤，將台灣小吃跟日本文化結合，而日本也派出「傑尼斯家族」中間淳太加入陣容，難得的台日合作意義滿滿。

哈林暌違23年再獲金鐘入場券、帶領大男孩們用單車騎出「3料入圍」。（好看娛樂提供）

哈林率隊單車環島 熱血圓夢闖3關

《騎吧！哈林小隊》

主持人：庾澄慶、卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天

節目年齡：1歲

播出頻道：台視

入圍得獎紀錄：首次入圍

暌違23年再入圍的「哈林」庾澄慶，這次帶領卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚和周予天在《騎吧！哈林小隊》中，挑戰18天內進行長達1200公里的單車環島。

「哈林小隊」從揮灑汗水的過程中找尋生命意義，成員們在途中親自感受台灣這片土地，一起經歷美麗的風景。隊長哈林在出征最後一哩路前，以「荒謬喜劇」來形容這趟環島行，而任務成功後，他說真正想要帶給大家的是，「把一件事情做好，功德圓滿」；卜學亮則是很珍惜與隊友們的緣分，他也是哈林多年的車友，兩人路途上互相鬥嘴、「相愛相殺」的過程，成為節目一大亮點。。

哈林小隊從陌生到同心，汗水與淚水交織，一路的堅持讓長路漫漫化作回憶滿滿，或許是大男孩們的意志力、內心逐漸強大的過程，激起金鐘評審們內心的熱血沸騰，讓節目、主持人雙料入圍之外，還獲創新獎肯定。

節目每一集收視在OTT平台幾乎名列前茅，曾連續一個月收視破1強佔高位，不僅讓寶刀未老的哈林圓夢，也讓單車運動掀起一股風潮。

《上山下海過一夜之極島台灣》帶領觀眾探索寶島祕境。（三立提供）

阿傑行走自然寶典 探索寶島祕境

《上山下海過一夜之極島台灣》

主持人：阿傑、雷艾美、Max、八弟

節目年齡：5歲

播出頻道：三立

入圍得獎紀錄：入圍金鐘57益智及實境節目獎

熱血環島之餘，多了趣味性質的探險節目也頗有看頭，《上山下海過一夜》系列播出至今近5年，由阿傑帶領雷艾美、Max和八弟探索台灣山之巔、海之涯的極島祕境，今年已是第二次入圍金鐘獎。

《上山下海過一夜》前年入圍金鐘獎「益智及實境節目獎」，2年後再以《上山下海過一夜之極島台灣》入圍，且這次不僅節目入圍，4位主持人也將首度角逐主持人獎，雙料肯定讓贏面提高不少。

節目不僅考驗耐力、意志力，是否能適應大自然也成為主持關鍵，「馬拉松女神」雷艾美形容此外景工作「錢少、事多、離家最遠」，但與大自然共舞讓他們心靈富足；Max則對全台最高峰玉山情有獨鍾，透過美食看見台灣的土地、山林，是他爬山的動力。

本身就擁有豐富大自然經驗的阿傑，帶領主持群走遍大山大海外，再透過節目呈現給全世界，想必節目能二度入圍且力拚雙料，最大功臣非他莫屬。

庹宗康（左）擔任《山裡來了熊孩子》輔導長，無論帶娃還是處理幼兒鬧情緒，都得心應手。（東森綜合提供）

庹宗康鐵漢柔情 Lulu孩子王

《山裡來了熊孩子》

主持人：Lulu、庹宗康、任容萱、粿粿、夏浦洋

節目年齡：1歲

播出頻道：台視、東森綜合台

入圍得獎紀錄：首次入圍

有別於做生意、跑外景，親子類實境《山裡來了熊孩子》帶大家到山裡找童趣，由Lulu、庹宗康、任容萱、粿粿和夏浦洋共同規劃幼兒夏令營。

無敵孩子王Lulu身負「熊總召」重任，一肩扛下大小事，其餘熊孩子陪伴員也卸下明星光環，化身「大朋友的好幫手，小朋友的好朋友」，訂定營隊體驗內容、籌備遊戲，從無到有打造孩子們的活動空間、準備食宿和生活用品、安排課後活動等。節目中最困難的地方，莫過於除了要學習成為一名稱職的陪伴員，還得想辦法在山裡自理生活，加上錄影時正值盛夏，耐住高溫也是一大挑戰。

輔導長由演藝資歷最深的庹宗康擔任，無論是帶娃經驗分享，還是處理幼兒鬧情緒，他都得心應手，畢竟主持群中除了粿粿是新手媽媽，只有他真正帶過小孩；而他難得的「鐵漢柔情」有別於過去在綜藝節目上的霸氣，成節目一大看點，這也是他出道近40年以來，首度獲得金鐘入場券。

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