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娛樂 最新消息

＜金鐘專訪＞方宥心入圍戲后落淚 細看對手名單驚呼恐怖

方宥心（右）內化林嘉俐故事，將演藝人生浮沉的淚水和笑容帶給觀眾。（記者傅茗渝攝）方宥心（右）內化林嘉俐故事，將演藝人生浮沉的淚水和笑容帶給觀眾。（記者傅茗渝攝）

記者傅茗渝／專訪

戲劇金鐘59本週末爭霸，第四度入圍的方宥心在《早點回家》劇中詮釋演員林嘉俐真實故事，演繹這位金鐘戲后如夢似幻的人生跌宕經歷。本報邀來方宥心與林嘉俐同框受訪，兩人一見面激動擁抱彼此，這一抱，是久違不見，也是祝福與感謝。

演技14年磨一劍 爭后來勢洶洶

方宥心坦言入圍當下不知為何落淚，巧妙地以喝咖啡做比擬，「一開始糊里糊塗只覺得很甜，層次感才慢慢浮現出來。」最深層的那股韻味正是「被看到」的感動，待她冷靜一看入圍名單，隨即驚呼：「我的競爭對手怎麼那麼恐怖！」林嘉俐笑言得知當下替方宥心開心了3秒，往下看到入圍名單「笑到爆炸」。方宥心直呼能和私下對她照顧有加的楊麗音、楊貴媚一同入圍，獎落誰家早已無關，「這個榮幸，已經很像一張證書了。」

方宥心在《早點回家》劇中詮釋聾啞家庭成長的心路歷程，令人揪心。（大愛提供）方宥心在《早點回家》劇中詮釋聾啞家庭成長的心路歷程，令人揪心。（大愛提供）

方宥心演技14年磨一劍，此次爭后來勢洶洶，她將《早點回家》劇本看了5遍，第一遍當故事書看，第二遍開始抓線索，接著分析角色心境、整理細節，「我做了一張Excel表，用數學邏輯整理每個場次，紅線代表大事件，綠線代表小事件，就能很清楚地對照角色當時經歷，準備熟練後，接下來就留給現場。」

本尊在旁壓力大 林嘉俐暖心消失片場

林嘉俐深知方宥心飾演她壓力大，因此導演一開拍，她便經常消失片場，「我很清楚本尊在旁的壓力，這麼認真的演員，她一定會找自己麻煩。」兩人首次對戲，林嘉俐發現方宥心僵到動彈不得，便提醒她不用拘泥模仿，「這個角色是通過方宥心的情感、淚水和笑容傳達給觀眾，角色裡面有方宥心的元素，林嘉俐在那個時候已經變成了屬於方宥心的林嘉俐，而不再只有我。」

《早點回家》劇本修了5年，焦心等待拍攝的方宥心一度喪志又重燃希望，這角色對她而言如獲至寶，後來才知道林嘉俐得花時間赤裸裸地掏出自己，讓劇本得以完整且客觀，方宥心說，她希望透過演出鼓勵仍在人生長流中載浮載沈的人，「你不要覺得自卑，也不要覺得自己的決定是不對的，因為我也曾經這樣過。」

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