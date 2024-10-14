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韓石圭隔29年為《背叛者》回娘家 與蔡元彬有奇妙父女緣分

韓石圭（左）、蔡元彬在《如此親密的背叛者》中飾演父女，在記者會上比出愛心手勢。（friDay影音提供）韓石圭（左）、蔡元彬在《如此親密的背叛者》中飾演父女，在記者會上比出愛心手勢。（friDay影音提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星韓石圭近年以「金師傅」一角深植人心，時隔29年再次重返MBC電視台推出新作《如此親密的背叛者》，日前舉行新劇記者會，感性透露拍攝期間隨身帶著母親珍藏的合約，期許自己莫忘初衷。

韓石圭是MBC電視台第20期新人演員出身，如今已是影帝級人物，時隔多年「回娘家」，他感性透露在拍攝期間，隨身攜帶著1991年和MBC簽署的合約，「我是在母親的筆記本裡發現它的，這對我來說有很深的意義，我常會思考為什麼母親會一直保存這份合約，這也讓此劇對我來說更加特別。」

韓石圭在《如此親密的背叛者》與新銳演員蔡元彬飾演感情失和的父女，有趣的是，蔡元彬和韓石圭的次女在同一家醫院出生，且生日只差兩天，彷彿命中註定要當父女。韓石圭相當驚訝，永遠記住了蔡元彬的生日，而且因為這個巧合的確使他們的關係變得更特殊。《如此親密的背叛者》於friDay影音播出，每週六、日更新。

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