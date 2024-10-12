劉冠廷接下主持棒 創新金馬冠廷宇宙

劉冠廷接下第61屆金馬獎頒獎典禮的主持棒，笑說從答應就開始夢到自己忘詞。（金馬執委會提供）

〔記者許世穎／台北報導〕金馬執委會昨驚喜宣布第61屆金馬獎頒獎典禮主持人，將由曾獲兩座金馬獎最佳男配角的劉冠廷擔任，對於接下主持重責大任，劉冠廷驚呼「這是一件連做夢也想不到的事！」

第61屆金馬獎星光大道由「定海神針」楊千霈（左起）搭檔徐鈞浩、王渝萱一同主持。（金馬執委會提供）

楊千霈搭檔徐鈞浩 王渝萱入主星光大道

星光大道主持則由紅毯女王楊千霈領軍，搭檔二度主持的演員徐鈞浩，加上首度挑戰金馬最佳女配角的王渝萱。

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劉冠廷與金馬結緣甚早，2012年他剛退伍就演出金馬電影學院短片《小聚離》，接著2017年擔任第一代金馬遞獎大使，2019年以《陽光普照》首度入圍就獲得金馬獎最佳男配角，同年還主持星光大道；2020年又以《消失的情人節》角逐金馬影帝；2021年再以《詭扯》二度奪得最佳男配角。2023年程偉豪執導「金馬60」開場影片，他一人分飾三角，創造無人能及的「金馬冠廷宇宙」。

對於受邀擔任主持人，劉冠廷說從答應開始就夢到自己在台上忘詞，更是一想到這項任務心跳就異常加速，但還是感性幽默地表示：「反正人生就是一張單程車票，既然迸出金馬主持人這一站，那就勇敢下車好好欣賞一下這邊的風景吧！」

第61屆金馬獎頒獎典禮將於11月23日在臺北流行音樂中心舉行，隨著入圍名單揭曉，主持人們也已馬不停蹄進入備戰狀態，希望為華語影壇年度盛會做好萬全準備。

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