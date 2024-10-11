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愛台藝人雙十嗨秀國旗祝福 KID喜迎國慶寶寶

大馬鬼才黃明志人在吉隆坡，不忘曬出與正妹揮舞台灣國旗的照片祝福。（翻攝自臉書）大馬鬼才黃明志人在吉隆坡，不忘曬出與正妹揮舞台灣國旗的照片祝福。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎、蕭方綺、陽昕翰、許世穎／台北報導〕昨適逢台灣國慶日，許多熱愛台灣的藝人紛紛送上祝福，像是藝人邰智源、陳志強曾智希夫妻、謝和弦等，大馬歌手黃明志、港星杜汶澤，以及台灣媳婦、女婿瑞莎及吳鳳都熱情祝台灣生日快樂，而「KID」林柏昇與老婆Rita昨歡喜迎接「國慶寶寶」誕生，開心抱著女兒朵朵嗨喊：「地球上正式多了一位二寶爸！」

KID與老婆Rita歡喜迎接國慶寶寶「朵朵」。（翻攝自IG）KID與老婆Rita歡喜迎接國慶寶寶「朵朵」。（翻攝自IG）

邰智源獻上台灣造型蛋糕 黃明志揪辣妹揮舞台灣國旗

邰智源昨曬出穿西裝搭配台灣造型蛋糕的照片慶祝國慶。（翻攝自臉書）邰智源昨曬出穿西裝搭配台灣造型蛋糕的照片慶祝國慶。（翻攝自臉書）

每年國慶日幾乎都不缺席的邰智源昨特地曬出穿西裝、配上台灣造型蛋糕的照片，隆重送上祝賀：「祝福我的國家，生日快樂！」陳志強和老婆曾智希慶祝國慶的同時也不忘放閃，夫妻倆穿上印有「TAIWAN」的T恤合照，曾智希還拿國旗揮舞，相當可愛。

杜汶澤9日深夜率先於臉書發文，祝賀雙十國慶。（翻攝自臉書）杜汶澤9日深夜率先於臉書發文，祝賀雙十國慶。（翻攝自臉書）

下週將補辦婚禮的謝和弦則分享了4年前與桑布伊合作的歌曲《台灣的歌》，歌詞寫道「阮就是台灣孩子，這世人，永遠是台灣人」，感動許多網友；大馬鬼才黃明志與LuxyGirls正在吉隆坡，不忘曬出與正妹揮舞台灣國旗的照片直呼：「祝福台灣的朋友雙10國慶快樂！」

瑞莎發文慶賀雙十國慶，並點名「我的家」。（翻攝自臉書）瑞莎發文慶賀雙十國慶，並點名「我的家」。（翻攝自臉書）

杜汶澤率先發文祝福

瑞莎高呼我的家

已取得中華民國身分證的港星杜汶澤，於9日深夜率先於臉書發文，祝賀雙十國慶。只見他先寫道「祝福錦繡中華」接著換行寫「民國生日快樂」，疑似偷酸先前祝賀中國國慶的吳慷仁。

近年致力培育台灣韻律體操選手的瑞莎則在臉書喊道：「生日快樂，我的家。」配上披國旗的小將背影照，網友都紛紛留言感謝瑞莎讓世界持續看見台灣。吳鳳也高舉國旗慶祝，感性表示：「將來的日子我會繼續努力一起跟台灣打拼！」

除此之外，演藝圈昨也迎來國慶寶寶，KID與老婆Rita結婚2年，生下兒子木木後，昨迎來女兒朵朵，Rita提到她兩胎皆是剖腹，不過女兒的生產期並非特意挑選，而是醫生建議在第38週剖腹產，「剛好就是10月10日，我第一個想到的就是我們的結婚紀念日。」加上當天是第一台手術，出生時間掐準在10點10分10秒，而兒子木木同樣是10點10分出生，特殊的巧合讓他們感到驚喜且有意義。

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