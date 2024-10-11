〈金鐘專訪〉巫建和狂飆髒話 扮台客同志4度敲鐘

巫建和已拿過2次金鐘男配角獎，今年有望再領一座。（記者胡舜翔攝）

記者蕭方綺／專訪

巫建和2019年曾以《陽光普照》入圍金馬影帝，也在2010年及2011年分別拿下金鐘獎「戲劇節目男配角獎」及「迷你劇集╱電視電影男配角獎」，實力不容小覷，今年他以影集《愛愛內含光》第四度入圍金鐘，角逐迷你劇男配角獎，滿口髒話又嚼檳榔的台客同志角色相當鮮明，劇中他和林哲熹在菜市場與奶奶靈堂前的2場激情戲讓人印象深刻，但對他來說，情慾戲只是「動作戲」，最難的反而是角色形塑的部分。

保持角色高昂情緒 每天收工直呼累

巫建和真實個性沒什麼情緒波動，受訪時彷彿老僧入定，但演出此角卻得要時時保持高昂情緒，私下是標準I型人的他回想起來苦笑說：「感覺把一輩子髒話、憤怒情緒一口氣都用完，還吃了一輩子的檳榔，經常處於很High的狀態，每天收工都好累喔！」

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巫建和（右）、林哲熹拍完奶奶靈堂前的激情戲，2人肌肉痠痛好幾天。（Netflix提供）

他提到拍攝《愛愛內含光》印象最深的一場戲是在奶奶靈堂前與林哲熹「激戰」場面，2人除了猴急脫衣，還要不停變換體位，觀眾看到約莫10秒鐘、僅1顆鏡頭的戲，他們拍了4、5個小時，「要從左邊『做』到右邊，還要變換姿勢，有些動作需要工作人員幫忙把人抬起來或是抬腳。」巫建和笑說2人拍完後都肌肉痠痛好幾天。

遺憾林哲熹未入圍 感謝搭檔神演技助攻

《愛愛內含光》劇中巫建和有9成戲分都是和林哲熹搭檔演出，2人的表演相輔相成，可惜今年林哲熹無緣金鐘，巫建和真誠表示：「演員是互相的，我入圍有一半都是因為他的功勞。」認為只要持續演戲，總有一天能獲得肯定。

巫建和透露，他拍完《愛》劇後有個意外收穫，就是熱情粉絲激增，不同於以往文青粉絲只會上前小小聲跟他說「很喜歡你的戲」，現在要求合影的粉絲爆多，甚至在大港開唱當DJ時，被蜂擁而上要求合照的粉絲包圍到寸步難行，讓他險些招架不住。

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