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熊美玲揭祕與林秋離逃亡7年 創作哭砂

熊美玲（中）很感謝陳子鴻（左）和許常德協助完成展覽規劃。（創客音樂工作室提供）熊美玲（中）很感謝陳子鴻（左）和許常德協助完成展覽規劃。（創客音樂工作室提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲獎特別貢獻獎得主林秋離過世近兩年，遺孀熊美玲親自整理他生前的作品在松山文創園區舉辦「重現與飛越 林秋離音樂故事展」，她透露整理過程中哭了不下數十次，很感謝陳子鴻、許常德兩位好友大力協助。

熊美玲談到，這次展覽是關於林秋離的「音樂、文字、故事，整個人生大事」，並說：「整理過程我又重新獲得療癒。」許常德則說：「展覽主題是療癒，回顧青春。」

熊美玲也首次分享慘痛回憶，早年曾因唱片公司大股東想收回投資，最後林秋離被告判刑，夫妻歷經7年逃亡生涯，期間創作出後來黃鶯鶯唱紅的《哭砂》。

上週六江蕙復出在國慶晚會上獻唱，感動現場兩萬觀眾和無數網友，前經紀人陳子鴻昨談到：「有看晚會，期待又擔心，畢竟二姐那麼久沒上台，又是這麼大場子，也擔心她生病後能否承受壓力。」看完演出他傳訊息給江蕙：「妳表現得很好。」江蕙幽默回他：「我昨天彩排更好。」

而許常德日前在社群評論江蕙演出舞台背景「好可怕」，遭網友誤解以為他針對江蕙，他直言：「超級不爽的！」另也談到，江蕙的封麥和復出，「一樣需要愛和勇氣！」也直言：「尤其是江蕙這樣的歌手，不需靠這（指抗癌）賣演唱會。」

江蕙可望在明年7月之後重返高雄巨蛋開唱，陳子鴻說她這次復出表現很好，希望她盡量心情放輕鬆。

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