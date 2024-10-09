藝人哀悼-謝祖武不捨鐵頭兄弟 馬國畢曝光汪建民很痛苦

謝祖武（後排左）希望鐵頭兄弟汪建民（後排右）一路好走，前排左起為宋達民、孔鏘、趙永馨、陳明真。（華視提供）

〔記者侯家瑜、林欣穎／台北報導〕汪建民的離開震驚演藝圈，生前與他在《台灣靈異事件》飾演警察的謝祖武，昨得知噩耗後備感不捨，不禁憶起當年合作時光；吳宗憲、馬國畢、澎恰恰和阿Ben等人也都難過發聲。

謝祖武昨難過在臉書寫道：「看見這個消息，我覺得好難過，最可愛的搭檔，鐵頭兄弟一路走好，你還記得我這個尚智嗎？」澎恰恰則發文寫下：「人生，風雨難免，總是一切煙消雲散，老友一路好走。」

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吳宗憲盼汪建民一路好走，「我告訴他好心情是最佳的良藥，只是不知道他已經病入膏肓，沒有機會了！現在想起來心情還是非常的低迷。」

馬國畢昨受訪時透露前陣子才去看過汪建民，「他說他很痛苦，還有叫我找一些產品給他賣，想要趕快賺錢。」坦言當下還有鼓勵對方要戰勝這個病魔，「後期狀況我們就不那麼清楚，只知道要照顧媽媽，沒收入來源很辛苦，或許他這樣也是解脫。」

阿Ben在IG上曝光最後一次探望汪建民的過程，「最後一次與牛哥去探望你時，帶了你最愛的可樂，在病床邊你緊握著我的手，我也在心中為你禱告，謝謝你的諒解，更謝謝你此生為弱勢所做的一切。」

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