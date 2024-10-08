華仔澳門開唱揪粉瘋到底 黃日華苗僑偉隔空合照

劉德華完成澳門演唱會，10月底也將來台開唱。

（台灣映藝提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕香港天王「華仔」劉德華10月底將來台開唱，前幾天先在澳門完成4場「今天 is the day劉德華巡迴演唱會」，累計已完成這套巡演的40場表演。

黃日華（左）和苗僑偉隔空和台上的華仔合照。

（台灣映藝提供）

這次華仔去澳門開唱，昔日香港無線「五虎將」夥伴黃日華、苗僑偉都特別去捧場打氣，他們談到：「已好一陣子沒有跟華仔見面，所以知道他到澳門開show，即刻相約捧他的埸。」兩人還隔空跟正在台上表演的華仔LED畫面合照，笑說：「我們3人有新的合照了！」

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華仔唱到《我恨我痴心》時，苗僑偉老婆戚美珍還高舉雙手舞動，她提到，因為12月夫妻會去加拿大和女兒過耶誕，屆時無法在香港看華仔開唱，乾脆先到澳門先睹為快。

另外華仔也提到小插曲：「我第一晚跟大家說唱最後一首歌時，有觀眾信以為真竟然離場，所以之後兩晚我事先聲明，在台上說《17歲》最後一首歌時，切勿離場，大家一定要陪我瘋到底呀！」

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