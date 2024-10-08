《金鐘59最佳女配角網內互打》孫可芳哺乳喊痛 哀怨萌兒吐草莓牛奶

孫可芳（左）、鍾瑶雙雙入圍金鐘59最佳女配角獎。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕鍾瑶、孫可芳以HBO影集《何百芮的地獄毒白》雙雙入圍金鐘59最佳女配角獎，劇中飾演閨密的兩人，昨合體接受訪問，隔6年再問鼎金鐘的鍾瑶下馬威說：「我要把她家門釘起來，讓她沒辦法出門。」至於在典禮遇到前男友是否會尷尬？她先是問：「哪一個？」當聽到是吳慷仁時，僅回：「我們暫時不討論這個部分。」

談起「網內互打」心情，鍾瑶盼開出雙蛋黃，「一起得獎已有先例，當然希望可以一起，這是最完美的結局。」她放話要在星光大道上重回劇中角色「Vivian」的華麗打扮。透露前陣子和合作《何百芮的地獄毒白》的郭書瑤、阿Ken吃飯，「他們整場都在嗆我。」孫可芳得知沒被約，傻眼喊：「我被排擠了！」

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郭書瑤未到場，特別錄影片，語帶哀怨喊：「沒入圍還要錄祝福影片，真的很難做人耶！」她拿出自己的「三塊布」辣照，希望鍾瑶、孫可芳的紅毯戰袍可以向她看齊，孫可芳面露無奈說：「沒有的（胸部）可以墊，如果有的（肥肉）要怎麼不見？」

孫可芳3月產子當媽，產前胖了近30公斤，現在仍有13公斤要減，笑稱近期過著「體保生」的日子。老公劉冠廷貼心為她煮雞胸肉，她每天專注運動，好友開始揪她上拳擊有氧及健身房教練課，「希望下部戲有運動、勵志減肥的題材，我一定會演得非常好。」

孫可芳談到，哺乳期乳頭被吸吮到受傷、流血，直喊：「沒料到會這麼痛！」兒子喝奶時吸到血，拍嗝時吐了「草莓牛奶」，她暫停餵奶一陣子，就漸漸就退奶了，一旁鍾瑶聽到後，打趣喊：「這話題，是我這輩子不會遇到的。」孫可芳則虧：「話不要說這麼早。」

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