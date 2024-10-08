柯佳嬿偕西島秀俊頒獎 吳慷仁空手回依舊開心

柯佳嬿（右）受邀擔任亞洲內容暨全球OTT大獎評審，和西島秀俊壓軸合頒最大獎。（柯佳嬿經紀公司提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕柯佳嬿受邀擔任今年釜山影展「亞洲內容暨全球OTT大獎」評審，她看了不少作品並研究演員的表現，坦言評選過程內心掙扎許久，直呼：「評審實在是個不容易的工作。」金馬影帝吳慷仁此次雖無功而返，但心情未受影響，敗給胡歌依舊開心。

柯佳嬿在典禮上見到不少好友，並與日本影帝西島秀俊共同揭曉「最佳OTT原創內容及最佳創意獎」壓軸大獎，談及與西島秀俊，柯佳嬿說：「之前看過西島先生的戲，能見到本人非常開心，西島先生很親切隨和，能一起頒發最大獎覺得榮幸。」

請繼續往下閱讀...

吳慷仁現身釜山，未能拿獎但不影響心情。

（Busan International Film Festival提供）

吳慷仁以影集《有生之年》入圍最佳男主角獎，雖然最後敗給了胡歌，但他還是很開心，回想起首次到訪釜山，他刻意避開觀光客區域，選擇當地人用餐的小店，不懂韓文的他隨意點4道菜，沒想到一道比一道辣，讓不太敢吃辣的他逼出一身汗，狂喊：「我的天啊！」成為他對釜山難忘的回憶，問及這次是否會再訪那家餐廳？吳慷仁笑說：「不用了。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法