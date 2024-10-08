晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

柯佳嬿偕西島秀俊頒獎 吳慷仁空手回依舊開心

柯佳嬿（右）受邀擔任亞洲內容暨全球OTT大獎評審，和西島秀俊壓軸合頒最大獎。（柯佳嬿經紀公司提供）柯佳嬿（右）受邀擔任亞洲內容暨全球OTT大獎評審，和西島秀俊壓軸合頒最大獎。（柯佳嬿經紀公司提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕柯佳嬿受邀擔任今年釜山影展「亞洲內容暨全球OTT大獎」評審，她看了不少作品並研究演員的表現，坦言評選過程內心掙扎許久，直呼：「評審實在是個不容易的工作。」金馬影帝吳慷仁此次雖無功而返，但心情未受影響，敗給胡歌依舊開心。

柯佳嬿在典禮上見到不少好友，並與日本影帝西島秀俊共同揭曉「最佳OTT原創內容及最佳創意獎」壓軸大獎，談及與西島秀俊，柯佳嬿說：「之前看過西島先生的戲，能見到本人非常開心，西島先生很親切隨和，能一起頒發最大獎覺得榮幸。」

柯佳嬿偕西島秀俊頒獎 吳慷仁空手回依舊開心吳慷仁現身釜山，未能拿獎但不影響心情。
（Busan International Film Festival提供）

吳慷仁以影集《有生之年》入圍最佳男主角獎，雖然最後敗給了胡歌，但他還是很開心，回想起首次到訪釜山，他刻意避開觀光客區域，選擇當地人用餐的小店，不懂韓文的他隨意點4道菜，沒想到一道比一道辣，讓不太敢吃辣的他逼出一身汗，狂喊：「我的天啊！」成為他對釜山難忘的回憶，問及這次是否會再訪那家餐廳？吳慷仁笑說：「不用了。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中