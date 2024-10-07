徐佳瑩耍寶 揪動力火車策馬奔騰

徐佳瑩（左）和動力火車「策馬奔騰」逗笑粉絲。（亞神音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌后徐佳瑩前晚在高雄巨蛋舉辦「變得有些奢侈的事」演唱會，和嘉賓動力火車的趣味互動不僅逗得歌迷好開心，她到昨天也繼續沉浸在演出的美好中，笑說：「此生都愛動力火車秋興哥和志琳哥，陪我一起在高雄的草原上策馬奔騰。」

徐佳瑩（中）出動「拉拉號小火車」載嘉賓動力火車。（亞神音樂提供）

徐佳瑩會提到「策馬奔騰」，主要是她和動力火車一起合唱《還珠格格》的經典曲《當》，唱到最後台上竟出現3匹道具「馬」，背後大螢幕還有大片草原，她趁機戴上格格頭飾，身騎「白馬」向顏志琳與尤秋興吆喝：「爾康、永琪，快！我們趕快去救紫薇和小燕子。」台下歌迷都笑翻，動力火車還搞笑說要趕快騎馬去趕高鐵了。

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前晚唱完《準明星》，徐佳瑩介紹動力火車出場全場驚喜，雙方合唱《酒醉的探戈》後，她出其不意說要叫車，結果來的竟是「拉拉號小火車」，載著顏志琳和尤秋興，邊唱著《忠孝東路走九遍》邊開回大舞台。

上週颱風造成高雄嚴重災害，民眾也花很多時間整理家園，徐佳瑩特別暖心向1.1萬名粉絲說：「前幾天大家都辛苦了！很感謝你們，來這邊陪我一起度過即將要開始的這一場精彩的演唱會。如果會唱的話，可以跟著我一起唱，這些歌詞唱出來比聽還更有療效。」也獻上《你敢不敢》、《失落沙洲》等32首歌迷喜愛歌曲。

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