李起光登台撒嬌討尖叫聲 投粉絲所好狂操腹肌

李起光昨天在台大體育館嗨翻上千粉絲，一舉一動都掀起尖叫聲。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團Highlight成員李起光昨在台大體育館舉行個唱，他大讚上千台灣粉絲超級熱情，但也故意抱怨尖叫聲不夠，「你們好像不夠愛我」，引來現場快掀翻屋頂的歡呼聲，讓他心滿意足。

7月才以團體名義在高雄演出，李起光昨獨挑大梁賣力演出，跳得汗流浹背，脫衣小露腹肌，讓現場爆出尖叫聲，李起光吃味的說：「粉絲雖然喜歡我唱歌跳舞，但更喜歡腹肌公開，就是因為你們這樣，我才要好好鍛練啊！」至於他與女舞者貼身熱舞，他強調：「這都是商業行為！」要大家別吃醋了。

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他一連獻唱《Predator》、《She’s bad》等歌曲，還開放粉絲點歌，沒想到台粉竟希望他表演在2009年正式團體出道前，以藝名「AJ」展開個人活動的歌曲《Dancing Shoes》，這首歌距今已經15年，李起光害羞的說：「真的要聽嗎？」更傲嬌的要粉絲先唱，因為他早就忘了歌詞，笑翻眾人。

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