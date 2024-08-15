動力火車樂見二姐回歸 大家有耳福

動力火車出席代言活動，拍廣告還改編《忠孝東路走九遍》。（記者陳奕全攝）

〔記者陳慧玲、實習記者嚴郁婷／台北報導〕動力火車顏志琳和尤秋興昨出席代言活動，尤秋興自嘲：「不可思議，年紀這麼大了還有人找我們。」也期許盡早登上大巨蛋開唱，開玩笑說太晚怕會「走下坡」。

為代言搞笑改唱忠孝東路攔九遍

人氣暴增的動力火車，受邀為小黃品牌當代言人，拍廣告還應景改編經典歌曲《忠孝東路走九遍》成《忠孝東路攔九遍》，笑說本來想拍帥一點，沒想到變諧星。另談到搭小黃，尤秋興最怕自己想安靜時司機卻一直聊天。

請繼續往下閱讀...

動力火車也談到人情冷暖，透露：「以前最低潮的時候，上台或表演，拍手聲只能聽到零零落落，但現在很紅，上台就可以很明顯感受到掌聲變多，代言也變多，被認出機會也多了。」

談到攻大巨蛋想法，動力火車說：「是我們的夢想，是每個歌手的目標，也是對歌手的肯定，代表人氣夠。」至於時間表，尤秋興說：「有生之年。」又補充：「當然希望愈快愈好，後年是很好的時機，再往後就不行了，我們怕開始走下坡。」

得知江蕙對復出邀約動心，動力火車先開玩笑說：「二姐復出？那表示我們可以封麥了。」但也認真說：「大家有耳福了！」樂觀其成表示：「大家的福利，那麼久沒聽到她唱歌。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法