晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

動力火車樂見二姐回歸 大家有耳福

動力火車出席代言活動，拍廣告還改編《忠孝東路走九遍》。（記者陳奕全攝）動力火車出席代言活動，拍廣告還改編《忠孝東路走九遍》。（記者陳奕全攝）

〔記者陳慧玲、實習記者嚴郁婷／台北報導〕動力火車顏志琳和尤秋興昨出席代言活動，尤秋興自嘲：「不可思議，年紀這麼大了還有人找我們。」也期許盡早登上大巨蛋開唱，開玩笑說太晚怕會「走下坡」。

為代言搞笑改唱忠孝東路攔九遍

人氣暴增的動力火車，受邀為小黃品牌當代言人，拍廣告還應景改編經典歌曲《忠孝東路走九遍》成《忠孝東路攔九遍》，笑說本來想拍帥一點，沒想到變諧星。另談到搭小黃，尤秋興最怕自己想安靜時司機卻一直聊天。

動力火車也談到人情冷暖，透露：「以前最低潮的時候，上台或表演，拍手聲只能聽到零零落落，但現在很紅，上台就可以很明顯感受到掌聲變多，代言也變多，被認出機會也多了。」

談到攻大巨蛋想法，動力火車說：「是我們的夢想，是每個歌手的目標，也是對歌手的肯定，代表人氣夠。」至於時間表，尤秋興說：「有生之年。」又補充：「當然希望愈快愈好，後年是很好的時機，再往後就不行了，我們怕開始走下坡。」

得知江蕙對復出邀約動心，動力火車先開玩笑說：「二姐復出？那表示我們可以封麥了。」但也認真說：「大家有耳福了！」樂觀其成表示：「大家的福利，那麼久沒聽到她唱歌。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中