宇多田光神曲連發 小巨蛋秒變KTV

宇多田光首度來台開唱，兩天吸引2.2萬人進場朝聖。（大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供，cherry chill will.攝影）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本「國民歌姬」宇多田光昨起在台北小巨蛋開唱，兩天共吸引2.2萬人朝聖，連林俊傑、艾怡良都是座上賓。她獻唱《First Love》、《Automatic》等多首神曲，還俏皮詢問大家「我離開前有什麼是必吃的？」台灣歌迷大喊「珍珠奶茶、小籠包」，宇多田光也笑著承諾她一定會去吃。

宇多田光台北小巨蛋開唱，經典歌曲唱不停。（大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供，cherry chill will.攝影）

宇多田光昨身著白色褲裝現身，立刻掀起如雷歡呼聲。她曲風多元，第一首歌《time will tell》的輕快曲風，讓全場忍不住跟著擺動，演唱《traveling》更把小巨蛋變成大型KTV，觀眾站起來一起揮動雙手，宇多田光也將麥克風指向粉絲，全場大合唱，氣氛超嗨。

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宇多田光台北小巨蛋開唱，經典歌曲唱不停。（大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供，cherry chill will.攝影）

上一秒大家才在開心擺動，沒想到下一首歌曲風一轉，帶來銷量百萬的情歌《First Love》，光是前奏一下，就爆出全場最大的尖叫聲，宇多田光極具感情的歌聲，滿滿的回憶殺，彷彿帶著歌迷回到1999年，現場更亮起手機燈海，讓宇多田光大讚非常漂亮。

宇多田光台北小巨蛋開唱，經典歌曲唱不停。（大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供，cherry chill will.攝影）

宇多田光誠意滿滿，幾乎都以中文與大家打招呼，她面露緊張又興奮的神情，以中文表示：「你們好嗎？大家好，我是宇多田光，好開心來到台北，謝謝你們今天來。」她表示自己是第一次到語言不通的地方開演唱會，非常擔心，但她感受到大家傳達的心意，大讚粉絲真的很棒。

出道25年，宇多田光的巡演才終於來到台北，她很抱歉讓粉絲等了25年，並表示明明自己從來沒有來過、也沒有宣傳，卻有這麼多人給予她支持，說到這裡，宇多田光突然哽咽，現場粉絲也以掌聲回應。在演出尾聲，宇多田光更6度鞠躬表達感謝，並拿出小抄喊「平安回家喔，晚安」，為首日的演出畫下句點。

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