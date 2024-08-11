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娛樂 最新消息

（新片搶鮮看）做鬼比做人更累 「鬼才之道」爆笑催淚不嚇人

《鬼才之道》是今年鬼月唯一應景台片，笑中帶淚不走嚇人路線。（牽猴子提供）《鬼才之道》是今年鬼月唯一應景台片，笑中帶淚不走嚇人路線。（牽猴子提供）

記者許世穎／專題報導

農曆七月鬼門開，又到了陰間的朋友們放風的時刻，但有想過祂們平時都在忙些什麼嗎？可能有人覺得「拜託！做人就已經夠累了！」但本檔上映中的奇想陰間喜劇《鬼才之道》就是要告訴你，有時候做鬼，真的比做人還累！

曾執導《返校》一度稱霸台灣史上最賣座鬼片的徐漢強，帶來原創新作《鬼才之道》，2021年率先曝光前導概念短片便獲得不小迴響，歷經3年多電影終於問世，而且還是今年鬼月唯一「應景」的台片。

張榕容（左）從光鮮亮麗的鬼后退居成為落魄沒人關注的鬼，相當照顧王淨飾演的菜鳥鬼。（牽猴子提供）張榕容（左）從光鮮亮麗的鬼后退居成為落魄沒人關注的鬼，相當照顧王淨飾演的菜鳥鬼。（牽猴子提供）

全新陰間世界觀  眾厲鬼力爭上游   

該片集合陳柏霖、張榕容、王淨、百白、瘦瘦以及姚以緹一同演出，從一間有著沒落都市傳說的「旺來大飯店」414號房開始，過氣女鬼天后凱薩琳與鬼經紀人Makoto為了在鬼界不被時代淘汰努力找尋出路，和眾厲鬼們一同力爭上游，努力在陽間創造新的都市傳說。

片中包括紅衣小女鬼、玉山小飛俠、隧道長髮鬼等阿飄，都可看出引用了不少台灣鬼故事和都市傳說，但以打破想像、超乎預期的方式建構出全新陰間世界觀，不但不走嚇死人不償命路線，奮鬥情節更是充滿洋蔥、笑中帶淚。也許有些人不是「天生我才必有用」，才華可能要成為鬼才知道。

張榕容飾演的「女鬼天后」凱薩琳刀子嘴豆腐心，看似嚴厲其實是暖心的存在；陳柏霖飾演的Makoto活著未能把握住夢想，死後守護著片中「旺來小隊」，繼續努力讓大家被看見，尤其他「生前」化身90年代偶像歌手的復古演出更是讓人噴飯；王淨飾演的「菜鳥鬼」同學則切中不少人自認「我就廢」的念頭。

陳柏霖於《鬼才之道》中克服「恥」度，化身90年代偶像歌手的演出讓人噴飯。（牽猴子提供）陳柏霖於《鬼才之道》中克服「恥」度，化身90年代偶像歌手的演出讓人噴飯。（牽猴子提供）

★最可怕的鬼故事 不被看到等於不存在

不少情節看似荒誕搞笑，其實藉由已逝的「鬼」來看活著的「人」平日的努力與煎熬，放不下的執念、不想消失的念頭、找尋存在的價值，無論人或鬼都適用，許多貼近生活的劇情故事都讓人感同身受。或許人都在努力的路上狂奔，經過發洩般的嘶吼後，最需要的就是一個大大的擁抱，電影也像在又驚又喜的過程後，給予觀眾內心一股暖意。

導演徐漢強透露，他平常看鬼片時，會對片中的鬼感到莫名同情，是想到這個故事的原因，強調這是一部「很個人、屬於自我」的故事，「我們都是使盡渾身解數在想辦法讓別人肯定，但到底什麼是『被看到？』，要被看到什麼地步才願意善罷甘休？這是我在這個故事當中很想嘗試詢問的問題，對我來講，最可怕的鬼故事就是我好像必須要被看到，不然我就等於不存在。」

王淨（左）為了找出必殺技，甚至練習鬼壓床。（牽猴子提供）王淨（左）為了找出必殺技，甚至練習鬼壓床。（牽猴子提供）

此外，《鬼才之道》也是美商索尼影業自《臥虎藏龍》、《雙瞳》等片後，暌違近20年再度投資的台灣電影，為台灣電影市場注入國際新勢力，今年6月在台北電影節以神秘場之姿首映便創下好口碑，讓許多觀眾又哭又笑。下個月更將前進第49屆多倫多國際影展「午夜瘋狂」單元，於影展期間進行北美首映，同時角逐觀眾票選獎，期望能夠為台片爭光。

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