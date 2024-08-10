李沐伴雙帥 婁峻碩羞喊天天情人節-乒乓男孩小將首次組隊 7戰全勝

曹佑寧（左起）、李沐昨化身天使現身，婁峻碩則後悔扮成小惡魔。

（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎、廖俐惠、實習記者嚴郁婷／台北報導〕電影《夏日的檸檬草》上映1週票房破千萬，曹佑寧昨攜手李沐、婁峻碩出席七夕特別場時直呼「爽」，而李沐則自掏腰包則準備天使、惡魔裝，讓婁峻碩害羞地說：「為什麼我要答應……」倒是讓現場粉絲興奮不已。

素人童星黃軒（左）、彭裕愷除了演出《乒乓男孩》，戲外也是兵乓好手，近期首次組隊參加比賽還拿下冠軍。

（華納兄弟提供）

今天是七夕情人節，3人都把時間留給粉絲，李沐、婁峻碩稱不喜歡過節，但李沐表示自己是會認真準備禮物的類型；婁峻碩則是偶爾製造小驚喜、想送禮物就會送，只不過節慶時通常都在工作，但他笑說與未婚妻焦凡凡在一起「每天都是情人節」。

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最近巴黎奧運掀起熱潮，「拳擊女王」陳念琴順利摘銅，同為花蓮阿美族的婁峻碩不時透過IG為她加油打氣，更透露陳念琴有跟他說「賽前都聽你的歌，很有用」，陳念琴奪牌後，婁峻碩也在第一時間傳訊送上祝福。

與運動相關的還有熱血勵志台片《乒乓男孩》，昨曝光前導預告，由素人童星彭裕愷及李星緯飾演的桌球小將從小就對乒乓產生濃厚興趣，在施名帥飾演的教練嚴厲訓練下，立志成為乒乓國手，目標是成為全世界最強的雙打組合，為了夢想努力奮鬥。

片中兩人強項分別為正手拉球和反手擰球，球場上一來一回，展現超高球技，同時也呈現不同學校間的體育資源差異，還有運動員因家庭狀況還有現實考量，走上不同的道路的寫實情節。

戲外彭裕愷和李星緯也是乒乓選手，從來自全台各地的兒童桌球社與小學共500多人的海選中脫穎而出。兩人今年都將升上國一，近期也首次組隊參加球館的雙打比賽，7戰全勝，拿下冠軍。《乒乓男孩》將於10月25日上映。

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