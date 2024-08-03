蔣萬安喊話二姐大巨蛋開唱 期待親會江蕙

江蕙的超級粉絲希望她可以到大巨蛋開唱。（資料照，喜歡音樂提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安日前喊話「二姐」江蕙到台北大巨蛋開唱，江蕙經紀人陳子鴻一日晚間於臉書表示已將訊息轉達，如果蔣萬安想要自己跟二姐談，他也可以幫忙牽線。對此，蔣萬安昨表示非常興奮，會盡快跟陳子鴻聯繫，如果有機會跟江蕙面對面聊，也希望借助二姐的專業經驗，請教對於大巨蛋舉辦演場會的建議。

台北巿長蔣萬安以粉絲身分喊話希望江蕙可以到大巨蛋開唱。（記者甘孟霖攝）

對於蔣萬安的邀請，陳子鴻原本回應說江蕙沒有復出計畫；但一日又於臉書轉述江蕙說法，江蕙表示感謝市長和歌迷的厚愛，很想念大家，也很感謝大家。陳子鴻也說：「還是市長您這位超級粉絲要不要自己和二姐談一談？我可以幫你們約哈哈。」

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江蕙經紀人陳子鴻表態願牽線讓台北巿長與二姐見面對話。（資料照）

蔣萬安昨上午出席北市府員工親子日開幕暨運動嘉年華，會前被堵訪表示，感謝陳子鴻的幫忙，他非常興奮也很期待，會盡快跟對方聯繫，如果可以的話讓他這個「超級粉絲」親自跟江蕙見面，好好談一談，他也很希望二姐能夠憑藉過去多年的專業經驗，給予大巨蛋場地未來舉辦演唱會一些建議，包含如何規劃、相關設備、空間等等。

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