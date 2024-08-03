晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蔣萬安喊話二姐大巨蛋開唱 期待親會江蕙

江蕙的超級粉絲希望她可以到大巨蛋開唱。（資料照，喜歡音樂提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安日前喊話「二姐」江蕙到台北大巨蛋開唱，江蕙經紀人陳子鴻一日晚間於臉書表示已將訊息轉達，如果蔣萬安想要自己跟二姐談，他也可以幫忙牽線。對此，蔣萬安昨表示非常興奮，會盡快跟陳子鴻聯繫，如果有機會跟江蕙面對面聊，也希望借助二姐的專業經驗，請教對於大巨蛋舉辦演場會的建議。

台北巿長蔣萬安以粉絲身分喊話希望江蕙可以到大巨蛋開唱。（記者甘孟霖攝）

對於蔣萬安的邀請，陳子鴻原本回應說江蕙沒有復出計畫；但一日又於臉書轉述江蕙說法，江蕙表示感謝市長和歌迷的厚愛，很想念大家，也很感謝大家。陳子鴻也說：「還是市長您這位超級粉絲要不要自己和二姐談一談？我可以幫你們約哈哈。」

江蕙經紀人陳子鴻表態願牽線讓台北巿長與二姐見面對話。（資料照）

蔣萬安昨上午出席北市府員工親子日開幕暨運動嘉年華，會前被堵訪表示，感謝陳子鴻的幫忙，他非常興奮也很期待，會盡快跟對方聯繫，如果可以的話讓他這個「超級粉絲」親自跟江蕙見面，好好談一談，他也很希望二姐能夠憑藉過去多年的專業經驗，給予大巨蛋場地未來舉辦演唱會一些建議，包含如何規劃、相關設備、空間等等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中