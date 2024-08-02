王陽明看角頭試片有感 大聲示愛爸爸

王陽明（左起）與龍天翔戲裡父子情深，右起為張懷秋、喜翔。（記者潘少棠攝）

鄭人碩 施名帥 難忘泥巴坑飆戲

陳萬號（左起）、高捷、鄭人碩、施名帥出席《角頭－大橋頭》試片，暢聊拍攝花絮。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《角頭－大橋頭》昨試片，片中除了再現「百人大亂鬥」場面，以及高捷、喜翔等眾星演技過招，全片圍繞角頭父子情；王陽明表示和「父親」龍天翔對戲，想起很多和爸爸相處的畫面，龍天翔則從開拍起就專注培養細膩情緒，對電影整體非常滿意。

王陽明首次在銀幕看《角頭－大橋頭》，透露看到片尾流下男兒淚，表示流氓、角頭都是人，是有感情的；片中王陽明常闖禍，得要龍天翔出面「擦屁股」，王坦言年輕時也闖禍過，覺得爸爸很冷漠又兇，「現在他看到我當父親了，情緒有些消退」，更當場撂英文告白：「I love you man！」

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鄭人碩和施名帥在片中兄弟情深，共組「土狗幫」，但兩人加上張再興掉入泥巴坑的戲吃足苦頭；鄭人碩透露當時拍了近一整天，鞋子陷入泥中差點拔不出來；施名帥難忘氣溫只有6度，打趣喊「真的要死了」，又說全身沾滿泥巴，甚至當天穿的內褲沾了泥巴至今洗不掉，卻因太難忘，捨不得丟。

懷秋飾演的蠍子堪稱全片最壞角色，他坦言自從離開「大嘴巴」後就投入拍戲，很榮幸參與《角頭》系列，感謝王陽明、鄭人碩給予鼓勵。懷秋和施名帥有精彩打戲，懷秋笑稱聽到施名帥的真摯對白，差點被說服演不下去，施名帥則開玩笑表示，那場打戲拍到最後，最後兩人互看的眼神都充滿愛。《角頭－大橋頭》8月16日全台上映。

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