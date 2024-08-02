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娛樂 最新消息

任賢齊助陣 五月天親解特殊關係

五月天演唱會邀請任賢齊（中）擔任嘉賓，合唱彼此歌曲。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天和任賢齊近期都忙於各自的巡演，十分想念彼此，前晚五月天開唱特別邀請任賢齊當嘉賓，並合唱《突然好想你》，展現彼此的好情誼。

稻田上也出現五月天團名。（相信音樂提供）

「回到那一天」25週年巡迴演唱會，五月天也和任賢齊合唱《傷心太平洋》，阿信談到：「透過時光機的回顧，找回小齊哥，要不是有小齊哥，五月天可能在第一年就夭折了。」並充滿感謝說，在剛出道發行專輯之前，任賢齊就帶他們跑透透，去了很多城市。

任賢齊則誇五月天，每次相聚都能感受到他們的初心，以及持續至今不認輸、堅持往前的憨人精神。

這次五月天巡演，吉他手石頭缺席，因為他長期運動傷害累積造成「腰椎滑脫」，不得不暫停演出，阿信談到：「石頭雖然不在現場，但精神和我們同在！」頂替人選則是技師小花，阿信說：「感謝臨危受命的小花。」歌迷也舉應援手幅為石頭加油打氣，希望他早日康復。

為了歡迎五月天，主辦單位大力相挺，出動千台無人機隨著他們的歌曲變換出乾杯、戰艦等20個圖騰，還施放4500發煙火，當地還打造500平方公尺的《自傳》稻田場景，瑪莎說整個城市好像變成「五月天樂園」。

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