《未來少女》ELL&s正式出道 前韓團成員Elkie噴香加持

最新女團「ELL&s」攜全新單曲《Elevatah》正式出道，「Elkie」莊錠欣（右）站台。（記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕最新女團「ELL&s」昨攜全新單曲《Elevatah》正式出道，5位女孩記者會上勁歌熱舞，前韓國女團CLC成員「Elkie」莊錠欣驚喜現身加持，現場與女孩一起「噴香」示意邁入下階段。

ELL&s是從選秀節目《未來少女》延伸而出的小分隊，Elkie以考核導師的身分傳承經驗，「之前粉絲都稱我香水姐姐，所以剛好讓我來給女孩們灑上香水，傳遞些能量跟指導。」

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聊到出道心情，切里招認前晚滑社群，看到粉絲留言「明天見！」忍不住淚眼婆娑；新加入的若熙則欣慰成員間很合拍，自己很快攻破閃閃的高冷防線，被問到其中秘訣？她笑說：「傳遞愛的話，對方也會很快感覺到真心。」

ELL&s集訓時鬧出不少宿舍趣聞，艾許半夜常找閃閃及隊長玉歆陪睡，但玉歆其實有潔癖，無法與人太靠近，卻為了艾許放寬標準，讓艾許自豪另類姐妹情深。玉歆則被爆母胎單身22年，她坦言從小被下禁愛令，媽媽更有句名言「可以心動，但不能行動。」

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