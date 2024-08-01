徐乃麟聯手金孫賺代言 計畫夢果3歲退演藝圈

徐乃麟帶金孫夢果體驗沉浸式運動。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎、實習記者謝函穎／台北報導〕徐乃麟昨帶著2歲半的外孫「夢果」出席運動體驗展開幕活動，這也是夢果這兩年來拿下的第二個代言，聯手外公一起賺6位數代言費，除此之外還有3至4個業配，粗估進帳約百萬，徐乃麟表示待夢果3歲時就讓他先「退出演藝圈」，遭媒體打趣金孫是藝能界最快退休的童星。

徐乃麟疼外孫夢果，三天兩頭往女兒家跑，也說外孫非常黏他，不過這次夢果露面明顯害羞許多，許乃麟笑回：「他現在比較懂事了，開始懂得會害羞。」

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徐乃麟表示，他想讓小孩留下珍貴的回憶，所以帶夢果出席活動，「主要是參加有意義的活動，長大後他可以重溫活動片段，但我打算他3歲後直接退出演藝圈。」至於夢果未來是否會走上星途？徐乃麟表示沒意見：「兒孫自有兒孫福。」

徐乃麟昨坦言有跟女兒及去年剛完婚的兒子徐新洋催生，希望讓夢果有個伴；小兒子徐廷墉原訂今年9月要與韓籍女友結婚，由於女方媽媽近期身體微恙，婚宴可能延至明年再辦，小倆口在美國已經買好戒指、拍好婚紗，進行簡單的儀式。

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