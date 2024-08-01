晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

徐乃麟聯手金孫賺代言 計畫夢果3歲退演藝圈

徐乃麟帶金孫夢果體驗沉浸式運動。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎、實習記者謝函穎／台北報導〕徐乃麟昨帶著2歲半的外孫「夢果」出席運動體驗展開幕活動，這也是夢果這兩年來拿下的第二個代言，聯手外公一起賺6位數代言費，除此之外還有3至4個業配，粗估進帳約百萬，徐乃麟表示待夢果3歲時就讓他先「退出演藝圈」，遭媒體打趣金孫是藝能界最快退休的童星。

徐乃麟疼外孫夢果，三天兩頭往女兒家跑，也說外孫非常黏他，不過這次夢果露面明顯害羞許多，許乃麟笑回：「他現在比較懂事了，開始懂得會害羞。」

徐乃麟表示，他想讓小孩留下珍貴的回憶，所以帶夢果出席活動，「主要是參加有意義的活動，長大後他可以重溫活動片段，但我打算他3歲後直接退出演藝圈。」至於夢果未來是否會走上星途？徐乃麟表示沒意見：「兒孫自有兒孫福。」

徐乃麟昨坦言有跟女兒及去年剛完婚的兒子徐新洋催生，希望讓夢果有個伴；小兒子徐廷墉原訂今年9月要與韓籍女友結婚，由於女方媽媽近期身體微恙，婚宴可能延至明年再辦，小倆口在美國已經買好戒指、拍好婚紗，進行簡單的儀式。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中