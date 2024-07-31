李準基出道23年狂吃豆腐凍齡 928來台寵粉還原樂團演出

李準基相隔5年，將再度來台會粉絲。（遠雄創藝提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕李準基時隔5年，昨宣布將於9月28日重回TICC舉辦見面會，他上回以蔡依林歌名《怪美的》嘴甜讚台粉，還帶來《知足》、《告白氣球》等中文歌，這次決定將Live Band搬到台北舞台上，原汁原味還原樂團演出形式寵粉。

李準基出道23年，有「凍齡男神」封號，過去演出的韓劇《步步驚心：麗》、《惡之花》佳評如潮，據知，他平時為準備角色，自我要求高，曾透露多年不吃碳水化合物，長達7、8年以豆腐為主食。

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上回李準基於2019年來台，在TICC辦見面會，他化身電音DJ，帶領全場粉絲跳起來，現場彷彿變成大型夜店，整場逾3小時的演出，收服台灣粉絲的心。

經紀公司日前釋出李準基5月首爾站見面會幕後影片，可見他親自確認音響、燈光效果等細節，活動中更親切傾聽粉絲煩惱，進行遊戲環節以及簽名等福利。

李準基見面會門票於8月11日中午12點於KKTIX開賣，最高額VIP達8800元，享有個人署名親簽海報、1對1合照等，有名額限制。

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