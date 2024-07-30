DJ QuestionMark嗨爆巴黎 奧運台灣館放送台灣味

觀眾隨著DJ QuestionMark（右）、VJ feiiic的演出盡情舞動。

（DJ QuestionMark 提供／劉千鈺攝影）

〔記者張釔泠／台北報導〕DMC世界DJ大賽台灣冠軍DJ QuestionMark作為台灣代表之一，擔綱巴黎文化奧運台灣館的首日開場演出，雖然現場雨勢不斷，仍然澆不熄觀眾的熱情，約近千樂迷到場欣賞他的表演。

螢幕上呈現國語作業簿形式的「巴黎你好」以及注音標示。

（DJ QuestionMark 提供／劉千鈺攝影）

DJ QuestionMark以多年來在各國演出及生活的回憶碎片為靈感呈現演出，以自己的原創歌曲《Story Begin》、《Let’s Go》等拉開序幕，演出中段他更精選了多位台灣音樂人如壞特?te《睡不著》、YELLOW 黃宣《道》、頑童《辣台妹》的夯曲。

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演出搭配著VJ feiiic的影像設計，以台灣人熟知的國語作業簿形式，在螢幕上放出「巴黎你好」以及注音標示，引發台灣觀眾共鳴之外，也把台灣招牌林立的街景搬上螢幕。

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