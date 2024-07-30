晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

DJ QuestionMark嗨爆巴黎 奧運台灣館放送台灣味

觀眾隨著DJ QuestionMark（右）、VJ feiiic的演出盡情舞動。
（DJ QuestionMark 提供／劉千鈺攝影）

〔記者張釔泠／台北報導〕DMC世界DJ大賽台灣冠軍DJ QuestionMark作為台灣代表之一，擔綱巴黎文化奧運台灣館的首日開場演出，雖然現場雨勢不斷，仍然澆不熄觀眾的熱情，約近千樂迷到場欣賞他的表演。

螢幕上呈現國語作業簿形式的「巴黎你好」以及注音標示。
（DJ QuestionMark 提供／劉千鈺攝影）

DJ QuestionMark以多年來在各國演出及生活的回憶碎片為靈感呈現演出，以自己的原創歌曲《Story Begin》、《Let’s Go》等拉開序幕，演出中段他更精選了多位台灣音樂人如壞特?te《睡不著》、YELLOW 黃宣《道》、頑童《辣台妹》的夯曲。

演出搭配著VJ feiiic的影像設計，以台灣人熟知的國語作業簿形式，在螢幕上放出「巴黎你好」以及注音標示，引發台灣觀眾共鳴之外，也把台灣招牌林立的街景搬上螢幕。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中