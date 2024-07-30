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娛樂 最新消息

告五人香江會同門 4團齊聚像圍爐

告五人和同門宇宙人、Tizzy Bac以及麋先生難得齊聚香港工作。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕告五人以《又到天黑》獲得金曲獎年度歌曲後，演出邀約又更多，最近他們到香港為年底的演唱會宣傳，剛好同門的宇宙人、麋先生以及Tizzy Bac也去香港麥花臣場館參加「Beginning LIVE」演唱會，4個團都得過金曲獎，難得齊聚香江，團員笑說：「好像過年的氛圍！」

12月21日告五人將在香港亞洲國際博覽館舉辦「第一次新世界巡迴演唱會宇宙的有趣」最終場，這次趁著去香港預做宣傳，雲安、犬青、哲謙都把握機會吃些想吃的當地美食。

平常告五人等4團各自忙於演出，這次齊聚香港，排除萬難特別抽空相約飯局，雖然只有短短4小時讓大家「團團團團聚」，但13人大陣仗共享維多利亞港高空景色、大啖在地美食，還是讓團員們好開心。

4團不約而同提到：「這次香港行很像參加音樂祭，在台北都不一定見得到的朋友們，居然在香港齊聚一堂」，感覺就像過年圍爐團聚一樣溫馨又熱鬧。

麋先生初次去香港開唱，一直想給歌迷驚喜，當演唱與宇宙人合作曲《你在哪裡》時，宇宙人小玉無預警現身合唱，全場歡呼不斷。

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