子瑜哭了 TWICE巡演醉倒7萬日粉

周子瑜哭泣模樣太美，台下觀眾忍不住驚呼。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕人氣女團TWICE上週末結束在橫濱日產體育場舉行的演唱會，完成了自去年4月從首爾展開的第5次世界巡演，全球共吸引了150萬人朝聖。台灣成員子瑜特別準備了大塚愛的名曲《星象儀》，甜美嗓音讓粉絲聽得如癡如醉，咖啡色波浪鬈髮配上紫色洋裝，宛如仙女下凡。

TWICE定延（左起）、MOMO、彩瑛、子瑜、多賢、娜璉、SANA、MINA、志效完成在日產體育場的演出，與現場7萬名觀眾留下合影。（翻攝自X）

TWICE在日產體育場的演出，兩天共吸引14萬人朝聖，一開始以日文歌《Perfect World》為活動揭開序幕，9人登場立刻掀起全場歡呼，她們獻唱了最新韓文歌曲《ONE SPARK》之外，經典歌曲《TT》也沒有錯過，全場大聲應援，氣氛熱烈。

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演出尾聲，子瑜表示希望跟大家一直走下去，由於拿著手幅的她哭得實在太美了，台下7萬人也不禁跟著驚呼。而SANA則透露在全體續約之前，煩惱9名成員是否還能一起站在舞台上，「現在還能來到日產，跟粉絲一起度過這個瞬間，真的很幸福。」

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