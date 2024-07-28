Energy完美復出 歌迷憋22年狂尖叫-團員作詞我們 Toro唱到淚崩

Energy首次攻上小巨蛋，團員都相當興奮。（記者陳奕全攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕等了22年，Energy上萬歌迷昨晚在小巨蛋看到牛奶、坤達、阿弟、書偉、Toro能量大爆發！歷經過分合，牛奶說：「我們更珍惜這次的相聚！」Toro則淚灑舞台，希望與歌迷一起彌補青春的遺憾。

Energy變換多套服裝，帥氣開唱。（記者陳奕全攝）

復合重返歌壇的Energy人氣飆升，一連兩天在台北小巨蛋舉辦「一觸即發」演唱會，門票完售，票房收入推估有5300萬元。不過，製作成本高達8千萬，9月還將到高雄唱兩場。

請繼續往下閱讀...

Toro（左二）淚灑舞台，團員給他最大安慰。（記者陳奕全攝）

從《Come On》、《Here I Am》再唱到《某年某月某一天》，Energy唱快歌充滿電力，抒情歌則勾起歌迷回憶，聽到歌迷熱情尖叫歡呼，團員興奮說：「這該不是憋了22年的叫聲吧？」幾位團員都太開心、太失控，不忘彼此提醒：「歌迷失控可以，我們要冷靜。」

書偉對歌迷說：「二十幾年沒和大家見面，我有個願望很想大家幫我實現。」他要求全場歌迷喊出「書偉我愛你」，聽到歌迷這樣喊，他大喊：「爽！」團員則轟他：「公器私用，太自肥了！」他還說老婆謝京穎讓他「放假」，昨晚屬於歌迷的，他興奮大喊：「讓我當你們老公！」

另外唱到《我們》，Toro忍不住哭了，他談到：「選歌的時候我說不想唱這首歌，那時練這首歌，團員問我唱哪邊？我說當年我沒有唱。」因為當時他已離團，接著他說：「我很謝謝阿弟。」阿弟說：「我說這首歌詞是我們自己寫的，但我們作詞人寫的是Energy，就包括你，所以你不需要介意，我們終於一起唱了。」

昨晚「Energy大嫂團」幾乎都來了，坤達老婆柯佳嬿則是前天先看了總彩排，她送的花籃寫著：「有什麼比全部團員加起來超過兩百歲的男團，時隔20年復出還要感人的，一起Energy吧！」還特別署名「期間限定迷妹柯佳嬿」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法