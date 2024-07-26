李子森揭胡瓜督軍排練 杜忻恬自招Energy鐵粉

李子森（左）將與杜忻恬在高流「2024真愛秀·藍寶石大歌廳」開唱。（記者陳奕全攝）

記者陽昕翰／專訪

李子森將與緋聞女友杜忻恬在高流「2024真愛秀·藍寶石大歌廳」開唱，對於與綜藝天王胡瓜的合作，兩人感到壓力不小，直呼前輩超認真，私下非常敬業。

杜忻恬表示，「超期待當天現場的演出氛圍，畢竟我們沒有體驗過以前歌廳秀的表演。」李子森也透露主持人胡瓜為了這次的演唱會親力親為，每次開會都長達2個多小時，從頭到尾緊盯過程，對於他們的表演，給予許多建議。

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「森恬CP」預計準備充滿時代感的經典老歌，李子森希望能翻唱天后江蕙的歌曲，杜忻恬則想挑戰林憶蓮的作品，兩人也會準備合唱曲，放話會符合粉絲的期待。

外型亮麗的杜忻恬曾入圍台語歌后，她出道以來只有跟李子森傳緋聞，被問到理想型，羞曝心目中的男神是Energy的書偉，是她從小就追的偶像。

杜忻恬學生時代就是Energy的鐵粉，看到偶像風光復出，感動直呼：「我的少女時代終於圓滿了，以前小時候最喜歡的是坤達跟Toro。」現在的最愛則是書偉，很期待Energy復出的演唱會。

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