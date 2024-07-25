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娛樂 最新消息

許光漢撞臉林煒 歐爸組無血緣家族

許光漢憑藉電影《想見你》紅遍台韓。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕許光漢近日因撞臉《花系列》走紅的林煒引發熱議，兩代小生意外牽線，連林煒都直呼神奇，「沒想到不僅演技，外形也能傳承，非常幸福且幸運的一件事情。」他也讚許光漢是年輕一輩優秀演員，盼有好劇本邀請同台飆戲，「期待觀眾可以看到斯文的帥VS陽光的帥！」

林煒自認在輪廓及表情細節上確實和許光漢相似。（資料照）

憑藉《想見你》紅遍台韓的許光漢，不僅讓泡菜妹搶封「許太太」，當紅演員、偶像只要被冠上「韓版許光漢」人氣更是響叮噹。其中最被粉絲認可的莫過於「TWS」金道勳，他出道不久就被網友以「長得像許光漢的5代男團成員」引起熱話，直呼他是台灣青春電影的男主相；而「EVNNE」李政縣則因許光漢逆轉賽局，他以高齡練習生身分挑戰《BOYS PLANET》，前期幾乎沒鏡頭，卻因長相氣質激似許光漢而翻紅，從淘汰邊緣挺進總決賽，最終以衍生團EVNNE出道。

洪宗泫痞帥模樣曾被指和許光漢很相像。（翻攝自X）

許光漢棱角分明的臉部線條被封為「恐龍相」，過去演出《戀愛沙塵暴》時，帥痞形象就被指出和《步步驚心：麗》洪宗玄很相像；而同為恐龍相代表的魏嘏隽，在《魷魚遊戲》播出之後，因迷人的陽光燦笑獲封「韓版許光漢」，成為人氣演員代表。

「TWS」金道勳是韓網公認台灣青春電影的男主角長相。（翻攝自IG）

「EVNNE」李政縣因神似許光漢逆轉賽局。（翻攝自IG）

魏嘏隽展露陽光燦笑，獲封「韓版許光漢」。（翻攝自IG）

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