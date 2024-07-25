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娛樂 最新消息

高橋一生首度拍台劇 甩肉6公斤

高橋一生在台拍戲期間，天天都在台北街頭散步。（資料照，記者陳奕全攝）

高橋一生首度拍台劇 甩肉6公斤

楊大正因為音樂和高橋一生成為好友。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕高橋一生日前殺青台劇《零日攻擊ZERO DAY》，結束在台3週低調的拍攝行程，受訪時談到首度在台拍戲，非常喜歡一起合作的楊大正，得知他所屬的樂團「滅火器」兩個月後將在日本演出，已約好要在演唱會碰面，他開心說：「我們年紀相仿，聽音樂的風格很像。」其中日本龐克樂團「Husking Bee」是他們結緣的關鍵。

兩人在片場透過英文和日文交談，他認為楊大正像是個「小領袖」，會帶領其他演員幫忙完成許多戲的拍攝，對高橋一生幫助很大，可惜拍戲時間短，無法一起到台灣各地旅行。

而他在《零日攻擊》中和連俞涵飾演的主播是昔日情侶檔，戲裡連俞涵個性霸道，常對他頤指氣使，戲外卻大相逕庭，連俞涵害羞到無法直視高橋一生，高橋透露自己拍戲之前，從不會先查詢對手的資料和作品，「包含我在日本也是，我不會事前調查對手戲男女生的個性。」

兩人有場逆齡演出少男少女的回憶戲，43歲的他要演出少年青澀感，他說：「我確實有把我青少年的感覺帶進去，至於像不像，就等大家看。」

此外，高橋一生曾在日劇《四重奏》、《岸邊露伴一動也不動》中有精湛演出，作為演員，他「自律」的規範是靠運動、嚴格控制飲食來維持身材，「有自律的規則，才能有自由的生活。」他為《零日攻擊》特意減肥，從3月至今瘦了6公斤，難道沒因台灣美食破功？他笑說：「我吃完美食就會去走路！」

他幾乎每天都在台北街頭散步1小時，他說天氣熱，走路時流很多汗，也算是減肥的功臣之一。

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