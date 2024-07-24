日光之橙ELL&s成軍 接任紅心字會代言人

未來少女最終集冠軍隊日光之橙小分隊ELL&s宣佈成軍，成員艾許（左起）、閃閃、玉歆、切里、若熙正式亮相。（KJM娛樂提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕選秀節目《未來少女》最終集公演奪冠的「日光之橙」，小分隊「ELL&s」日前宣佈正式成軍，ELL&s更受邀成為公益團體紅心字會的代言人，擔任弱勢家庭兒童暑期關懷大使，透過她們親身參與孩童的關懷陪伴、營隊課輔等，讓孩子們享受一個充實的暑假。

「ELL&s」由日光之橙的成員玉歆擔任隊長，切里擔任副隊長、艾許、閃閃、若熙共5人組成，其中成員若熙，雖然不曾在《未來少女》節目中露臉過，不過她已在韓團舞蹈翻跳圈頗有名聲，備受粉絲期待，而ELL&s預計在7月31日舉辦重磅出道記者會，並將發表最新單曲作品。

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這次成員們受邀擔任紅心字會「弱勢家庭兒童暑期關懷大使」，隊長玉歆表示，「透過音樂和自身的努力，為需要幫助的孩子們帶來溫暖和希望是我們心中最大的動力。」艾許說自己可以教小朋友唱歌，閃閃則提到，現在的小朋友都喜歡跳舞，「我就是當他們的舞蹈小老師！」

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