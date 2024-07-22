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娛樂 最新消息

李志堯獻舞致敬劉真 喊話辛龍回到正軌

曾與劉真共舞24年的李志堯，以表演向劉真致敬。
（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「國標舞女王」劉真4年前因病不幸離世，過去與她共舞長達24年的李志堯，昨出席「2024時代盃」道別舞會時，一開場就以表演向劉真致敬，而劉真的雙親也坐在台下欣賞，感動到眼眶泛紅，拿出手帕拭淚。

「國標舞女王」劉真。（資料照）

李志堯與劉真相識30年、搭檔24年，身為舞伴的他特別在這次的活動上，安排致敬劉真的橋段，在舞蹈結束後還邀請劉真的爸媽上台，雖然劉真爸媽低調沒有說任何一句話，但可以看得出他們內心的感動難以言喻，下台後也默默拭淚。

基於一些因素，李志堯在劉真離開後的這4年都沒有去看她，內心始終放不下，這些遺憾的情緒，在他籌備這場致敬舞會前已漸漸釋懷，「這次用舞蹈的方式向她致敬後就想通了，希望能讓離開的她也放心。」

被問到劉真的老公辛龍缺席的原因？李志堯說這次沒有找舞蹈界以外的人，私下與辛龍也不算認識，僅止於見過面、知道彼此，但仍向他勵志喊話：「辛龍有劉真的爸媽還有孩子，雖然很難受但還是要想辦法療癒，要相信生活一定可以回歸正軌。」

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