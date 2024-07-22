晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金智媛寵粉高歌 淚之女王感動應援

金智媛對粉絲提問有問必答，表情逗趣可愛。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／新北報導〕韓劇《淚之女王》金智媛出道14年，昨在台首辦見面會，她難得開金口開唱《淚》劇OST《日記》，對粉絲問題有問必答，還展現繪畫功力，更在粉絲強力應援下，讓她忍不住感動落淚，成為真正的「淚之女王」。

金智媛來台，難得開金口唱歌。（記者王文麟攝）

號稱「I型人」的金智媛昨難得打破社恐形象，以歌曲《Stupid Cupid》甜蜜開場，全場千名粉絲聽得陶醉；雖然金智媛以「洪海仁」高冷形象圈粉，戲外她念舊又害羞，和女王形象大不同。

金智媛昨在台辦見面會暖心寵粉。（記者王文麟攝）

金智媛聊到身邊的人看了《淚》劇後，最初覺得她很兇又冷漠，直到和金秀賢組「洪白CP」產生火花後，大家開始給予很多應援；她挑了歌手李素羅的歌曲《對你一往如昔》對應「洪海仁」想愛卻說不出口的情感，戲迷陷入回憶殺。

金智媛昨在台辦見面會。（記者王文麟攝）

出道多年首次來到台北辦見面會，她將主題訂為「Be my one」，她解釋名字中金智媛的「媛」的韓文發音，和「one」發音一樣，也有「珍貴唯一」的概念，感謝粉絲支持。

金秀賢昨趁金智媛見面會舉行時，突然發文「放閃」。（翻攝自IG）

問答環節上，金智媛提到來台必吃芒果冰，還說上台前會選擇吃甜食，讓心情變好，同時舒緩緊張情緒；「宅在家」形象聞名的她也說，平時沒工作就愛待在家，好比散步，聽音樂，追劇等，時間很快就過了。

此外，「雙金」金秀賢、金智媛在戲劇互動甜度超標，正好金智媛在台辦見面會，金秀賢算準時間在IG曬出在台北的照片，甜蜜「放閃」的貼文不到兩小時，火速破百萬人點讚，融化眾粉絲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中