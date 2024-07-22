金智媛寵粉高歌 淚之女王感動應援

金智媛對粉絲提問有問必答，表情逗趣可愛。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／新北報導〕韓劇《淚之女王》金智媛出道14年，昨在台首辦見面會，她難得開金口開唱《淚》劇OST《日記》，對粉絲問題有問必答，還展現繪畫功力，更在粉絲強力應援下，讓她忍不住感動落淚，成為真正的「淚之女王」。

金智媛來台，難得開金口唱歌。（記者王文麟攝）

號稱「I型人」的金智媛昨難得打破社恐形象，以歌曲《Stupid Cupid》甜蜜開場，全場千名粉絲聽得陶醉；雖然金智媛以「洪海仁」高冷形象圈粉，戲外她念舊又害羞，和女王形象大不同。

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金智媛昨在台辦見面會暖心寵粉。（記者王文麟攝）

金智媛聊到身邊的人看了《淚》劇後，最初覺得她很兇又冷漠，直到和金秀賢組「洪白CP」產生火花後，大家開始給予很多應援；她挑了歌手李素羅的歌曲《對你一往如昔》對應「洪海仁」想愛卻說不出口的情感，戲迷陷入回憶殺。

金智媛昨在台辦見面會。（記者王文麟攝）

出道多年首次來到台北辦見面會，她將主題訂為「Be my one」，她解釋名字中金智媛的「媛」的韓文發音，和「one」發音一樣，也有「珍貴唯一」的概念，感謝粉絲支持。

金秀賢昨趁金智媛見面會舉行時，突然發文「放閃」。（翻攝自IG）

問答環節上，金智媛提到來台必吃芒果冰，還說上台前會選擇吃甜食，讓心情變好，同時舒緩緊張情緒；「宅在家」形象聞名的她也說，平時沒工作就愛待在家，好比散步，聽音樂，追劇等，時間很快就過了。

此外，「雙金」金秀賢、金智媛在戲劇互動甜度超標，正好金智媛在台辦見面會，金秀賢算準時間在IG曬出在台北的照片，甜蜜「放閃」的貼文不到兩小時，火速破百萬人點讚，融化眾粉絲。

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