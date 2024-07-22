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娛樂 最新消息

崔振赫跟《她的日與夜》李姃垠真有緣 換東家變同門

崔振赫近日加入新公司，演藝事業步入下一個里程碑。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星崔振赫在韓劇《她的日與夜》飾演檢察官桂志雄，和鄭恩地、李姃垠兩位女主角都有精彩對手戲；崔振赫近日爆出加入新公司ANIC娛樂，成為李姃垠的後輩，兩人從戲中的瑞韓檢察廳到現實的公司都一起共事，令戲迷津津樂道。

ANIC娛樂宣布，能和演技出色的崔振赫一起邁出新步伐，感到非常開心，未來會全力支持崔振赫在各領域、作品都發光發熱，大讚他能消化各種性格角色，人氣居高不下。

崔振赫（左）和李姃垠戲裡同辦公室，戲外同公司。（翻攝自IG）

《她的日與夜》自6月開播以來，話題聲量不斷升高，成為近來的黑馬劇，該劇講述擁有變身秘密的女主角，白天夜晚擁有不同面貌，由50歲「阿珠媽」李姃垠和鄭恩地共飾一角，完成「晝夜不同的她」的有趣設定。

《她》劇透過角色、劇情的新鮮設定廣受戲迷喜愛，最新劇情講到崔振赫原本對鄭恩地心生好感，卻誤以為她和服替代役的偶像「高原」感情有譜，因此大吃飛醋；另一方面，李姃垠飾演的「林順」變身秘密被揭穿，面臨殺身之禍，勾起觀眾好奇心。《她的日與夜》每週六、日在Netflix上架。

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