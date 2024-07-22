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娛樂 最新消息

阿弟慶生 Energy大嫂團合體

Energy阿弟（後左三）生日，牛奶（左起）、阿弟老婆、坤達、柯佳嬿、謝京穎、書偉、Toro（前）齊聚獻上祝福。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy開唱倒數，本週六、日將首登小巨蛋舉辦兩場「一觸即發」演唱會，昨天是阿弟42歲生日，老婆Mei送他名錶，還提前安排慶生飯局，坤達老婆柯佳嬿、書偉老婆謝京穎等「Energy大嫂團」齊聚，合照曝光讓粉絲充滿驚喜。

最近Energy忙練團、練舞，但先放鬆一下幫阿弟慶生，阿弟說：「我真的好意外好開心，謝謝我的好兄弟們，一起配合演出我老婆籌備設計的秘密慶生會，雖然我有猜到，畢竟我精得跟猴似的。」

阿弟還說：「我最大的願望也即將完成，期待演唱會成功！」老婆則跟他說：「恭喜你再一次等到屬於你們的高光時刻。」團員也紛紛向團中「忙內」阿弟送上祝福。

阿信（右三）認為Energy會再度迎來人生奇蹟！（翻攝自YouTube）

Energy攻蛋之前，他們和五月天在演唱會上合唱版的《星期五晚上》MV也上線，阿信談到：「書偉在《我的婆婆》真摯演出；坤達持續在主持發光發熱；阿弟在《搭錯車》中精湛歌舞；Toro在幕後持續耕耘；牛奶說：『蹲的低，才能跳得高！』這人生16蹲，即將再度迎來人生奇蹟！」他也期待Energy帥氣登上小巨蛋。

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