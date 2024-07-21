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金髮女死侍演員引熱議 Stray Kids夢幻聯動《死侍與金鋼狼》

「死侍」萊恩雷諾斯（左）和「金鋼狼」休傑克曼在《死侍與金鋼狼》交手又交心。（漫威影業提供）

〔記者許世穎、廖俐惠／綜合報導〕漫威電影宇宙今年唯一大銀幕作品《死侍與金鋼狼》前晚無預警曝光終極版預告，再度曝光新角色畫面，包括被懷疑是泰勒絲或萊恩雷諾斯的太太布蕾克萊芙莉所飾演的「金髮女死侍」，還有曾於《羅根》現身的變種人「X-23」也登場，飾演該角的達芙妮金更相隔7年再度演出。

《死侍與金鋼狼》出現的金髮女死侍引發影迷討論。（翻攝自YouTube）

「死侍」萊恩在預告一改以往裝瘋賣傻的瘋癲性格，感性的向休傑克曼飾演的「金鋼狼」求助，片中收錄金鋼狼17年來作品回顧，滿滿的X戰警回憶殺，搭配感性台詞，洋蔥撒好撒滿讓粉絲很揪心。而達芙妮飾演的「X-23」則疑似是激勵了金鋼狼下定決心的關鍵人物。

Stray kids的《Chk Chk Boom》MV找來萊恩雷諾斯（左一）客串演出。（翻攝自YouTube）

此外，南韓超人氣男團Stray Kids全新MV《Chk Chk Boom》也於前天曝光，竟請來死侍與金鋼狼夢幻聯動，休伸出狼爪擔任氣象播報員，萊恩想加入團體卻遭拒。事實上，Stray Kids過去在節目上致敬死侍與萊恩結下緣分，因此這次電影到南韓宣傳，Stray Kids受邀擔任訪談主持人，團員方燦、Felix趁機告白「我們是你們的大粉絲」，大聊友情話題。

Stray kids的Felix（左起）、方燦是韓裔澳籍，用英文與萊恩雷諾斯、休傑克曼聊天相當流暢。（翻攝自IG）

萊恩也透露他與休多年的好交情秘密，就是私下都很願意讓對方看到最脆弱的一面，萊恩更說他打從心中崇拜休，「超級英雄角色換人來演很常見，但只有金鋼狼真的在這世上找不到第二個比休更合適的人！」

感性之餘，萊恩還是不忘虧說「（片商）會把他腐爛的軀體拖出來，強行給他穿上黃色的制服，並將他扔到鏡頭前，要他再次狼吼到107歲！」值得一提的是，Stray Kids在18日宣布提前與公司JYP續約，成功打破「7年魔咒」，公司股價因而大漲。《死侍與金鋼狼》將於24日在台上映。

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