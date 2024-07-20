楊奇煜聊爸爸經 發片掀家庭革命

「小煜」楊奇煜在記者會嗨跳新歌，鬆口棒棒堂合體進度。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰、林欣穎／台北報導〕「小煜」楊奇煜相隔3年發片，昨天受訪透露在籌備過程與老婆言兒爆發家庭革命，對另一半感到歉疚，「滿對不起她的，因為要出去工作、錄音，老婆有點不太習慣。」傳奇男團Energy復出掀熱潮，他也鬆口與「棒棒堂」的成員有望合體，或許下半年就有好消息。

小煜跟言兒育有兩子，受訪鬆口為了照顧孩子時常吵架，老婆氣到離家失聯，隔天才得知老婆回娘家難過到落淚。

請繼續往下閱讀...

至於是否吵到鬧離婚？小煜坦言，在大兒子出生後，真的發生過這樣的狀況，「我們都沒有任何照顧小孩的經驗，都有產後憂鬱，不是只有女生有，男生也有，脾氣變得超級大。」認了這些年歷經磨合，很感謝老婆大人的體諒。

近期台北市的幼兒園爆出狼師案件，身為人父的小煜看了新聞非常氣憤，認為應該要公布嫌犯的姓名，平常會藉著洗澡的時間告誡孩子，「『除了爸爸幫你洗澡，其他人不可以碰你的私處，你也不能碰人家』，小孩現在不懂，必須一直灌輸他們觀念。」

小煜昨天在記者會率領舞者唱跳新歌《Get 2 know me》，他與敖犬也受到《原子少年2》的邀請，與年輕的參賽者進行跨世代的男團合作。

他直呼很久沒和敖犬一起工作，沒想到默契還是很好，不過如今體力和全盛時期相比有差，「轉個圈就喘，回家還要冰敷膝蓋。」

小煜也透露，跟敖犬有討論棒棒堂的重組計畫，「他說能不能趕快合體，快要沒有力氣了，怕等到50歲沒辦法跳了。」隨後鬆口下半年或許有機會，大夥正在積極商討中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法