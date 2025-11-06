「立冬」遇「五星齊逆」！12星座挺過「重災迷思」行大運

明日起「立冬」將罕見遇上「五星齊逆」，星座專家塔妮婭老師提醒，探索星象的善意，自然就能知命造運！（塔妮婭老師提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕11月的星象很熱鬧，海王星、土星、天王星、水星以及木星「五星齊逆」，再加上涼颼颼的「立冬」即將於明天（11/7）報到，讓人感覺「皮」不繃繃緊一點好像不行了！

星座專家塔妮婭老師要星友們先別擔心，「2022年9月我們也都一起經歷過六星逆行，可以試著回想2022年下半年我們都經歷了甚麼？那時不也都就挺了過來？」塔妮婭老師進一步解析近期星象概況，除了11/10將迎來2025年第三波水星逆行，木星11/12也會進入逆行的行列，針對一般人通常比較關注「水逆」可能帶來的負面災情，像是預防電子產品故障、注意交通旅行、注意人際溝通……，塔妮婭老師認為，「其實，行星逆行的用意，是讓我們思考、煞車、檢視、複盤。」

請繼續往下閱讀...

她舉例，就像一台開往目的地的車子，總需要停下來檢查胎壓、看看零件、加加油，「重點是從星象的脈絡裡，及早做預防，及早備妥急救包。」當一切還來得及準備時，是一件很幸運的事呢！

「探索星象的善意，自然就能知命造運！」塔妮婭老師提醒，別忘了11/7當天遇上「金星進入天蠍座」，金星是占星學中象徵愉悅的吉星，屆時也將帶給12星座不少好運能量。

➤牡羊座

．星象影響：財運起伏較大，價值觀可能有所變化。

．有利能量：親密關係升溫，接觸神祕學或能得到靈性啟發。

．挑戰課題：內部存在不為人知的問題，例如房產或家人關係。

．成長建議：修正並檢視長遠目標，與跨領域跨界溝通發展可能性。

➤金牛座

．星象影響：自我意識與外在形象的變革與創新。

．有利能量：合夥合作帶來好消息，簽訂有利合約。

．挑戰課題：過於情緒化的表達誤解，注意兄弟姊妹與朋友關係。

．成長建議：複盤投資項目，檢視過度消費或擴張信用帶來的危機。

➤雙子座

．星象影響：活耀的夢境與潛意識，相信直覺與訊息。

．有利能量：職場桃花貴人多，工作上得到金錢回饋。

．挑戰課題：自我價值與金錢間的關係，收入與安全感平衡。

．成長建議：避免衝動表達與修正過於理想化的合作。

➤巨蟹座

．星象影響：社群或所處行業的動向與轉變。

．有利能量：戀愛運極佳，社交玩樂能帶來好運。

．挑戰課題：衝動決定與過度樂觀後的重整。

．成長建議：重視情緒性進食對健康的影響，調配工作與生活計畫。

➤獅子座

．星象影響：長官、長輩和社會地位形象的變化。

．有利能量：房產修繕與理財運佳，家庭氛圍融洽和諧。

．挑戰課題：秘密事件被提及或情緒起伏的困擾。

．成長建議：檢查出遊行程避免過於冒險的活動，修復親子或戀愛關係。

➤處女座

．星象影響：跨界收穫與信念目標的重新定義。

．有利能量：旅行出遊或親近朋友同學，將帶來好運。

．挑戰課題：注意團體社群媒體裡的影響力，可能存在著機會與挑戰。

．成長建議：思考置產與安定感來源，與家人打開溝通的管道。

➤天秤座

．星象影響：注意心理健康議題或處理財務等突發事件。

．有利能量：正財運佳，身體得到放鬆與舒適感。

．挑戰課題：在普世價值和自我提升中找到平衡。

．成長建議：反省人際溝通的方式，別忘了確認合約文件等細節。

➤天蠍座

．星象影響：合作夥伴或競爭關係間資源重新分配。

．有利能量：受到矚目愛戴與拿回話語權。

．挑戰課題：文化差異或道德與價值觀衝突。

．成長建議：收入目標與實務執行上的重新思考。

➤射手座

．星象影響：工作上的異動或忽視已久的健康問題。

．有利能量：可能在身心靈或宗教裡得到領悟與好運能量。

．挑戰課題：留意家人健康與金錢投資上的波動。

．成長建議：學習低調和勿衝動做出決定。

➤摩羯座

．星象影響：愛情課題或親子關係的更新。

．有利能量：影響力提升，在團體或業界中引人注目。

．挑戰課題：面對人際相處裡長久以來的失衡。

．成長建議：別輕忽了神秘力量，檢視功與過、得與失。

水瓶座

．星象影響：家庭或家人關係變化，情緒起伏較大。

．有利能量：事業運佳，獲有力貴人提攜。

．挑戰課題：日常瑣事煩心，須注重身心健康。

．成長建議：檢視在社交領域裡的投入與收穫。

➤雙魚座

．星象影響：資訊傳遞與人際溝通突發應變。

．有利能量：海外學習和跨領域機會資源多。

．挑戰課題：個人發展的受限與擔憂。

．成長建議：重新建立社會形

【塔妮婭老師 專家小檔案】

．專長：靈魂占星（星座）、塔羅占卜、寵物溝通、生命靈數、數字占卜、盧恩符文占卜、五感頌缽調頻、催眠療癒、七脈輪精油療癒、臼井靈氣能量療癒

．經歷：美國NGH國際催眠師、美國IACT催眠治療師、臼井靈氣高階療癒師、美國NAHA國際芳療師、五感調頻頌缽音療師、潔客幫專任寵物溝通師

．命運好好玩官網：看這裡

．命運好好玩FB：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法