NewJeans夯曲 Lisa新歌MV爆抄襲

NewJeans的《Bubble Gum》被指控抄襲，所屬公司否認。（翻攝自臉書）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團NewJeans昨爆出抄襲風波，他們的夯曲《Bubble Gum》被指控抄襲英國樂隊Shakatak的《Easier Said Than Done》；另一邊，BLACKPINK成員Lisa單飛後，推出的首張單曲MV同樣被質疑抄襲，受害導演直接發文控訴，引發軒然大波。

英國音樂公司Wise Music Group作為《Easier Said Than Done》的版權方，對NewJeans公司ADOR等6個單位表達抗議訴求，指控《Bubble Gum》有抄襲嫌疑，更舉出5個兩首歌的相似之處，包括作曲上運用相同的節奏、音符等等。他們要求NewJeans立刻停止使用這首歌，並賠償損失。對此，ADOR發聲明否認抄襲，並要求對方提出更具公信力的分析報告。

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Lisa《Rockstar》被爆出希望參考美國饒舌歌手崔維斯史考特的MV，被拒絕後還硬拍。（翻攝自YouTube）

至於Lisa則是《Rockstar》MV被爆出抄襲美國饒舌歌手崔維斯史考特的《FE!N》MV，兩個MV當中，都是一群人穿著白色衣服快速閃過。《FE!N》的MV導演發文，指出Lisa方面確實有聯繫他的編輯，希望能夠參考《FE!N》，「不過他拒絕了，但對方還是明知故犯。」目前Lisa的公司尚未回應。

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