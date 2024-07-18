Lulu唱《蘑菇濃湯》惹議 青峰退追社群

Lulu（圖）唱《蘑菇濃湯》疑被青峰切割，昨表態尊重每個人的選擇。（台視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕Lulu上月底改編兒歌《蘑菇濃湯》，為金曲獎頒獎典禮揭開序幕，由於該曲為青峰前經紀人林暐哲公司的作品，加上青峰早已與林暐哲撕破臉，不免引來爭議。典禮結束不到一個月，昨爆出青峰已將Lulu從IG追蹤名單移除，Lulu也透過經紀人表態，強調尊重每個人的選擇。

Lulu唱《蘑菇濃湯》疑被青峰（圖）切割，昨表態尊重每個人的選擇。（資料照，記者王文麟攝）

由於和林暐哲撕破臉，青峰曾公開抵制《蘑菇濃湯》，還以「毒菇」一詞加以諷刺；如今Lulu將此曲搬到金曲舞台上演唱，雖然青峰未直接反應，不過近期有網友發現他的IG追蹤名單已將Lulu移除，似乎默默切割2人關係。對此，Lulu昨透過經紀人表態：「身分不同，角度跟立場不同，我們尊重每個人的選擇，也希望可以多一點包容與理解。」

請繼續往下閱讀...

事實上，Lulu上月曾分享會選擇《蘑菇濃湯》重新翻唱的原因，是因為自己喜歡童趣風的東西，「選擇兒歌的概念與這次金曲典禮的開場白概念不謀而合，每一個音樂作品都像音樂人孕育出的小孩。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法