晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《零日攻擊》寓言台海戰爭 莊凱勛挺身主演

《零日攻擊》寓言台海之戰，莊凱勛表示能演出關於台灣人未來命運的作品，感到很有意義。
（零日文創提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕耗資2.3億元打造的台灣史詩級劇集《零日攻擊ZERO DAY》，集結柯一正、莊凱勛、藍葦華、鄭有傑、孫可芳、李杏等重量級卡司同台飆戲，罕見觸碰兩岸議題，「寓言」台海之戰，為台劇樹立新貌。

《零日攻擊》探討台海戰爭倒數到開戰，鄭心媚擔任製作人兼編劇統籌。（零日文創提供）

該劇探討台海戰爭從倒數第7天到開戰日，台灣社會可能面臨的各種狀況，10集分別由不同導演操刀，執導前導片的羅景壬坦言戰爭迫近的態勢，帶給他強烈的情緒勒索，當他獲知多位導演計劃投入拍攝後，才知道自己不孤單，他也說戲劇是「寓言」而非「預言」，希望透過作品啟發大眾面對侵略威脅的醒悟。

製作人鄭心媚表示，演出總統的柯一正一句「沒有自由就不是台灣」，正體現台灣多元族群間的最大共識；而她當初相中莊凱勛演出，沒想到他一口答應，「他說能參與演出關於台灣人未來命運的作品，他覺得很有意義。」事實上，莊凱勛過去在《紫色大稻埕》演出台灣社運先驅蔣渭水，就曾透露自己出身農工家庭，從小看過許多社會不公，對於能透過演員身分為族群發聲，感到極其有幸。

值得一提的是，這部劇也是港星杜汶澤遭中共封殺來台發展後，暌違6年復出作品，演出貫穿全劇的反派角色，他早前在社群開心分享重操舊業，透露劇本很有創意、角色很有趣，「而且是我最喜歡的反派。」對於參演首部台劇直呼期待。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中