《零日攻擊》寓言台海戰爭 莊凱勛挺身主演

《零日攻擊》寓言台海之戰，莊凱勛表示能演出關於台灣人未來命運的作品，感到很有意義。

（零日文創提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕耗資2.3億元打造的台灣史詩級劇集《零日攻擊ZERO DAY》，集結柯一正、莊凱勛、藍葦華、鄭有傑、孫可芳、李杏等重量級卡司同台飆戲，罕見觸碰兩岸議題，「寓言」台海之戰，為台劇樹立新貌。

《零日攻擊》探討台海戰爭倒數到開戰，鄭心媚擔任製作人兼編劇統籌。（零日文創提供）

該劇探討台海戰爭從倒數第7天到開戰日，台灣社會可能面臨的各種狀況，10集分別由不同導演操刀，執導前導片的羅景壬坦言戰爭迫近的態勢，帶給他強烈的情緒勒索，當他獲知多位導演計劃投入拍攝後，才知道自己不孤單，他也說戲劇是「寓言」而非「預言」，希望透過作品啟發大眾面對侵略威脅的醒悟。

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製作人鄭心媚表示，演出總統的柯一正一句「沒有自由就不是台灣」，正體現台灣多元族群間的最大共識；而她當初相中莊凱勛演出，沒想到他一口答應，「他說能參與演出關於台灣人未來命運的作品，他覺得很有意義。」事實上，莊凱勛過去在《紫色大稻埕》演出台灣社運先驅蔣渭水，就曾透露自己出身農工家庭，從小看過許多社會不公，對於能透過演員身分為族群發聲，感到極其有幸。

值得一提的是，這部劇也是港星杜汶澤遭中共封殺來台發展後，暌違6年復出作品，演出貫穿全劇的反派角色，他早前在社群開心分享重操舊業，透露劇本很有創意、角色很有趣，「而且是我最喜歡的反派。」對於參演首部台劇直呼期待。

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