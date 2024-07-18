楊麗花被追償婆婆遺產稅 判連帶應給付3395萬

楊麗花因婆婆遺產稅問題，遭姪子追償。（資料照）

〔記者張文川、蕭方綺／台北報導〕歌仔戲國寶楊麗花婆婆1992年過世後，高達1.5億元的遺產稅與罰鍰，在亡夫洪文棟的姪子代墊繳完後，未獲遺股補償，回頭提告向其他繼承人索討，高等法院昨判楊麗花等6人應在遺產範圍內連帶給付3395萬餘元給姪兒，洪文棟的妹妹鄭洪玉崑應給付4476萬餘元，此案仍可上訴。對此，楊麗花經紀人不回應此事。

洪文棟的父親洪萬傳是新光集團共同創辦人之一，與三房彭瑞蘭育有長子洪文樑、次子洪文棟、鄭洪玉崑3子女，洪萬傳、彭瑞蘭、洪文樑、洪文棟已相繼過世。洪文樑的兒子洪士鈞提告主張祖母死亡後，遺產稅加罰鍰多達1.5億多元，父親身故後，他與叔叔、姑姑簽立協議，由他負責繳納遺產稅與罰鍰，再以祖母身後的新光集團價值1.3億多元的遺股補償他。

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但他繳稅完後，叔叔、姑姑卻未配合將股票過戶給他，因此訴請洪文棟的6位繼承人，包括楊麗花及姑姑各返還3分之一稅款與罰鍰各4476萬元。

北院一審判7人應如數返還，高院二審昨亦認為應返還不當得利，考量洪文棟所餘遺產，判楊麗花等6人應於遺產範圍內連帶給付3395萬餘元，姑姑應獨自給付4476萬。

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