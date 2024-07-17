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娛樂 最新消息

716周杰倫日 粉絲重溫以父之名-天王代言接不完 巡演偷空陪老婆暢遊歐洲

周杰倫趁巡演空檔陪老婆昆凌到處旅遊。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕昨天是「716周杰倫日」，不少歌迷特別重溫「周董」周杰倫的經典歌曲《以父之名》，而周董最新代言廣告也曝光，把他喜歡的魔術元素也加入其中。

周杰倫和老婆昆凌到希臘旅遊。（翻攝自IG）

21年前的7月16日，周董的歌曲《以父之名》在全亞洲50個電台同步首播，估計有超過8億人同時聽到這首歌，周董在華語歌壇有重要影響力，因此也訂出了「716周杰倫日」，周董人氣長紅不墜，因此每年的這一天，歌迷都特別想聽《以父之名》。

周杰倫為零食品牌代言搭上熱氣球，廣告氣氛歡樂。（翻攝自影片）

周董也是「認真工作、認真玩」的最佳實踐者，最近趁著「嘉年華」巡演空檔，他和老婆昆凌的足跡又踏向歐洲，走訪了希臘、義大利，還飛去英國觀看溫布頓網球決賽，包括湯姆克魯斯、茱莉亞羅勃茲等大咖影星也在現場看球賽。

昨周董的新廣告曝光，罕見的同時為兩個零食品牌代言，除了有他搭上熱氣球的畫面，也有他喜愛的魔術橋段，從畫裡變出茶壺，內容相當歡樂。

看好周董的人氣，已陸續有眾多廠商邀他代言，包括名錶、頂級保養品、知名時尚品牌、碳酸飲料、運動鞋、高級行李箱，不只走高檔路線，還有貼近大眾的零食，周董的影響力無所不在。

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