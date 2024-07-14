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娛樂 最新消息

SHISHAMO搖滾嗨唱 撂台語打給賀問好

SHISHAMO暌違5年再次來台，3人彈奏樂器相當帥氣。（大鴻藝術BIG ART提供）

〔記者廖俐惠／新北報導〕日本搖滾樂團SHISHAMO暌違5年來台，昨晚在新莊開唱吸引近千人朝聖，3位成員以台語「打給賀」打招呼，並用中文大喊：「台北！一起嗨吧！好棒棒！」炒熱氣氛，與她們有交情的盧廣仲，也特別送花應援，祝福演唱會成功。

3人誠意滿滿，以全中文自我介紹，鼓手吉川美冴貴表示：「今年年齡29歲，我喜歡台北。」貝斯手松崗彩的中文似乎有點掉漆，被觀眾笑虧「不如講日文」，松崗彩不放棄再次挑戰，「我今年28歲，在台灣我想吃好多美食！」這次中文獲得觀眾掌聲，松崗彩也直呼台粉很溫柔。

主唱宮崎朝子透露曾來台旅行，「喜歡台北的街道，更喜歡台北的大家，很熱情溫暖。」由於她沒有說自己幾歲，被觀眾提醒「妳幾歲」，宮崎朝子才立刻用日文大喊：「我29歲！」互動相當熱絡。

她們獻唱多首夯曲，並與台粉分享新專輯的收錄曲，宮崎朝子有感而發說，SHISHAMO成團已11年，「能帶著這樣的專輯來台北，真的好高興、好感謝！」演唱會最後，3人更驚喜加碼全場歡送擊掌，並與歌迷約定很快再回來。

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